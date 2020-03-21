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八旬嬤墜谷無人知女兒返鄉找嘸人 「神助」警消急救援

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
八旬嬤墜谷無人知女兒返鄉找嘸人，「神助」警消急救援。記者游明煌／翻攝
八旬嬤墜谷無人知女兒返鄉找嘸人，「神助」警消急救援。記者游明煌／翻攝

新北市雙溪一名八旬嬤19日跌落十多公尺深山溝無人知，還好命大當天女兒返家探視，但卻找不到人，緊救救助，一開始遍尋不著，幸有「神助」，警、消才找到人，送醫後無大礙。

瑞芳警分局說，19日晚間6時，新北市雙溪區一名女子返鄉探望80歲的獨居老母親，回到家中卻找不到人，也連繫不上母親。她十分著急得趕往柑腳派出所報案求援，所長吳其政得知消息後，立即連繫消防隊及當地外柑、長源兩位里長，召集里內青壯人口，兵分多路來尋找老婦人，然而晚上8時許仍無下落。

眾人著急之際，長源里長陳資郎建議，請身兼柑林威惠廟總幹事的外柑里長楊文定，向當地村民信仰中心開漳聖王請求，擲杯請示詢問老婦人是否仍平安在里內，當下連得3個聖杯，讓大家重燃希望。

大家決定重回老阿嬤住家周邊重啟搜索，再徹底找尋，吳其政根據經驗研判，由於山區近日春雨不斷，地面濕滑，老阿嬤不會走太遠，很有可能失足滑落山坡某處，才會找不到。眾人便沿山壁開始尋找，並不斷呼喊老婦的姓名，此時10多公尺深的溪谷內忽然傳來微弱的聲音，讓大家相當震奮，消防人員馬上垂吊下去查看，果然發現是阿嬤，到溪谷將她救起。

阿嬤看到母親被救起很是感動，直問有沒有事，阿嬤受到驚嚇，對於如何跌落山谷發生無法表達，幸好初步檢視僅有輕微傷勢。在場里民表示，「真是神明幫忙」，感謝警、消和里長的熱心，才能在神明保佑之下得到圓滿結局。

新北市雙溪區柑腳一帶早期盛產煤礦，在停產之後人口不斷外移，但許多老人家由於住不慣都市生活，最終仍回到熟悉家鄉獨自居住。

瑞芳分局分局長陳杏結表示，吳其政新到任只有1周，卻能熟捻運用經驗，成功救援，將尋適當時機公開表揚。同時也提醒家中若有長者獨居，應定時聯繫，並隨時關心狀況，必要時也可連繫當地警局派員前往關心，以避免長者獨居發生意外造成遺憾。

獨居 瑞芳

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