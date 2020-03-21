謠傳竹市府因肺炎停班 警方查獲散播男送辦
新竹市政府警察局昨天接獲報案，指有網友在PTT八卦版發文，謠傳新竹市政府下午已停班的假訊息，警方迅速查獲散步假消息的宋姓男子，全案移送檢方偵辦。
新竹市政府警察局今天發新聞稿表示，昨天傍晚接獲報案後立即成立專案小組，由新竹地方檢察署檢察官侯少卿指揮展開偵辦，循線找到宋姓嫌疑人到案說明，釐清發文緣由、動機。
警方調查，宋姓男子昨天在PTT版上po文表示，「剛剛同事的親戚在新竹市政府上班的，說下午停班囉，疑似有確診案例，坐等新聞中」，引發網友熱議，有人留言「已備份」，更有人要求po文者「別刪」。
警方指出，宋姓男子到案後，雖立即上網留言澄清，訊後仍依法移送新竹地檢署偵辦。
新竹市警察局長鄧學鑫表示，涉及散布有關傳染病流行疫情之謠言或傳播不實的流行疫情消息，可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言