謠傳竹市府因肺炎停班 警方查獲散播男送辦

新竹市政府警察局昨天接獲報案，指有網友在PTT八卦版發文，謠傳新竹市政府下午已停班的假訊息，警方迅速查獲散步假消息的宋姓男子，全案移送檢方偵辦。

新竹市政府警察局今天發新聞稿表示，昨天傍晚接獲報案後立即成立專案小組，由新竹地方檢察署檢察官侯少卿指揮展開偵辦，循線找到宋姓嫌疑人到案說明，釐清發文緣由、動機。

警方調查，宋姓男子昨天在PTT版上po文表示，「剛剛同事的親戚在新竹市政府上班的，說下午停班囉，疑似有確診案例，坐等新聞中」，引發網友熱議，有人留言「已備份」，更有人要求po文者「別刪」。

警方指出，宋姓男子到案後，雖立即上網留言澄清，訊後仍依法移送新竹地檢署偵辦。

新竹市警察局長鄧學鑫表示，涉及散布有關傳染病流行疫情之謠言或傳播不實的流行疫情消息，可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。