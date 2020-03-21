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防疫作戰 高雄警方下周演練易地辦公

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
高雄市警方在空曠處，設置「臨時偵訊處所」。記者林保光／翻攝
高雄市警方在空曠處，設置「臨時偵訊處所」。記者林保光／翻攝

新冠肺炎未來2周是疫情擴散關鍵期，高雄市警方已先找空曠處，設置「臨時偵訊處所」 ，並規畫「易地辦公」，覓地分流辦公，預訂3月24日舉行易地辦公演練，預防群聚感染。

警方表示，由於員警每天面對的洽公民眾或逮捕涉案人，無法確知對方的接觸史、旅遊史和病史，除了警用小電腦可查已列居家檢疫、居家隔離對象，但不可能對每個人都查身分，難以了解對方是否患病或帶原，才先找空氣流通的地方，設置臨時偵訊處所，以透明隔板，與偵詢對象隔開，避免口沫傳染。

由於中央流行疫情指揮中心提及未來2周是新冠肺炎擴散期，警政署要求各縣市局應覓尋地點「易地辦公」，高雄市警局立即要求各分局、派出所，就近找辦公廳舍備援，分流辦公，以免因1人確診，導致機關無法作業。

高雄市警局訂3月24日舉辦異地辦公演練，當天各分局、大隊都須同步演練，以應將來不時之需。

員警對於異地分流辦公也覺得「很必要」，認為萬一接觸到的嫌犯帶原，或將來確診，可能讓受理單位業務停擺，之前因有員警出國返台，同團1人確診，單位主管只好先請這名警員所屬單位先休假，以防交叉感染。不過，員警說，易地辦公在設備上仍有不完備的事項，比如指紋機只有1台，分流辦公後如何克服這類問題，都還待找尋解決方法。

新冠肺炎 高雄市 疫情

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