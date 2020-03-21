影／宜蘭三合院之賊落網了 眼尖專偷老宅檜木梁柱

宜蘭縣警察局羅東分局今天宣布，破獲專偷三合院等古宅的竊案，昨天逮捕曹姓嫌犯，也發現他是宜蘭地檢及地院發布的毒品通緝犯，還涉及連續汽車、木材竊盜案，今天先行移送地檢署，另外涉嫌的汽車、木材竊盜案，持續偵辦，再入監借訊辦理移送。

警方指出，曹姓男子是毒品通緝犯，生性狡詐多疑、犯案手法縝密，去年(108年)年10月聲押期滿出獄，即重操舊業，鎖定宜蘭縣五結及冬山偏鄉地區犯案，行竊手法先以竊取自小客貨車作為犯案交通工具，針對無人居住的三合院下手，竊取屋內高經濟價值檜木梁柱、桌椅及具變賣價值物品，偷遍五結、冬山地區古厝舊宅。

羅東分局獲報情資後，組成專案小組，調閱相關監視器畫面，員警一眼認出犯嫌即為治安顧慮人口曹姓犯嫌，立即佈線追查曹嫌動向，發現他狡猾多窩，且所用車輛均為行竊得來，不易查緝。

不過，警方經分析研判及多日埋伏，昨天掌握曹嫌藏匿處所，以優勢警力查緝到案，曹嫌因毒品通緝須入監執行，分局先行移送地檢署，另涉嫌本轄汽車、木材竊盜案，將持續偵辦，屆時再入監借訊辦理移送。