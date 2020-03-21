影／96歲老翁牽狗散步走失 台中暖警護送揪甘心

台中市民96歲的尹姓老翁，日前帶愛犬出門散步，卻在返家途中突然迷失方向，經民眾發現老翁坐在百貨公司前神情行為有異。因此報警請求警方協助，警方到場後查出發現尹姓老翁出來遛狗，一時之間走太遠，忘記回家的路，經警聯絡到尹的兒子來接回老翁回家。

市警一分局繼中派出所員警陳涵、李君偉，3月17日下午執行巡邏勤務，接獲民眾報案指稱中區某百貨公司門口有一名老翁神情、行為有異，希望警方前往協助。

員警到場後發現96歲尹姓老翁牽著一隻小狗坐在騎樓的椅子上休息，員警上前詢問，發現原來老翁帶著小狗出門散步，一時之間沒注意走得太遠，突然發現周遭環境不認識，又因為出門走太久，體力有些不支，因此只好先坐在騎樓的椅子上休息。

由於尹姓老翁口音上的問題，員警與他溝通上有些困難，最後在老翁身上的包包裡發現一張名片，上面記有聯絡電話，而員警擔心老翁體力沒辦法負荷，先將老翁帶回所內。經過一番努力後，才查到老翁住於東區，並順利連絡上他兒子來接回老翁回家。

警方呼籲將中若有年邁長者、記憶性逐漸薄弱等，可將聯繫電話繡於常穿著之衣物或至區公所申請愛心手鍊，便於老人外出時，能迅速找回。