快訊

獨／建議醫界取消對輕症者二採及住院隔離 昨已上路

少年兄不得病？美國「年輕人疫情」與春假大傳染

影／96歲老翁牽狗散步走失 台中暖警護送揪甘心

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
96歲的尹姓老翁帶愛犬出門散步，卻在返家途中突然迷失方向，經民眾發現老翁坐在百貨公司前神情行為有異。因此報警請求警方協助，經警聯絡到尹的兒子來接回老翁回家。 圖／台中市警一分局提供
96歲的尹姓老翁帶愛犬出門散步，卻在返家途中突然迷失方向，經民眾發現老翁坐在百貨公司前神情行為有異。因此報警請求警方協助，經警聯絡到尹的兒子來接回老翁回家。 圖／台中市警一分局提供

台中市民96歲的尹姓老翁，日前帶愛犬出門散步，卻在返家途中突然迷失方向，經民眾發現老翁坐在百貨公司前神情行為有異。因此報警請求警方協助，警方到場後查出發現尹姓老翁出來遛狗，一時之間走太遠，忘記回家的路，經警聯絡到尹的兒子來接回老翁回家。

市警一分局繼中派出所員警陳涵、李君偉，3月17日下午執行巡邏勤務，接獲民眾報案指稱中區某百貨公司門口有一名老翁神情、行為有異，希望警方前往協助。

員警到場後發現96歲尹姓老翁牽著一隻小狗坐在騎樓的椅子上休息，員警上前詢問，發現原來老翁帶著小狗出門散步，一時之間沒注意走得太遠，突然發現周遭環境不認識，又因為出門走太久，體力有些不支，因此只好先坐在騎樓的椅子上休息。

由於尹姓老翁口音上的問題，員警與他溝通上有些困難，最後在老翁身上的包包裡發現一張名片，上面記有聯絡電話，而員警擔心老翁體力沒辦法負荷，先將老翁帶回所內。經過一番努力後，才查到老翁住於東區，並順利連絡上他兒子來接回老翁回家。

警方呼籲將中若有年邁長者、記憶性逐漸薄弱等，可將聯繫電話繡於常穿著之衣物或至區公所申請愛心手鍊，便於老人外出時，能迅速找回。

老翁 愛心

延伸閱讀

高中生瑟縮睡車站 負氣離家南台灣流浪到基隆暖警關懷

老農夜探護蒜妻 暖警：交給我們吧

8旬老翁夜探睡田邊小貨車護蒜老妻 暖警：護蒜交給我

「雖然苦但會努力生活」！男子餓昏倒路邊 感謝暖警伸援手

相關新聞

南投國中生刺死同學命案 死者父親：還兒子一個清白

南投縣水里鄉昨天下午發生李姓國中生遭劉姓同學以美工刀劃中頸部動脈，失血過多死亡命案。自稱是李姓學生家長父親的網友，在臉書...

影／宜蘭三合院之賊落網了 眼尖專偷老宅檜木梁柱

宜蘭縣警察局羅東分局今天宣布，破獲專偷三合院等古宅的竊案，昨天逮捕曹姓嫌犯，也發現他是宜蘭地檢及地院發布的毒品通緝犯，還...

影／78歲老翁開車遇倒車急閃 擦撞機車倒地卻直接離去

台中市黃姓男子本月初開車為了閃避倒車的車輛，不慎擦撞停在路旁的機車，卻沒有留下聯絡資料即離離去，經機車車主李姓男子發現機...

高中生瑟縮睡車站 負氣離家南台灣流浪到基隆暖警關懷

住在南台灣的一名高中生，日前因和家人吵架，負氣離家出走，也沒有去學校上課，就搭著火車四處流浪，先在台中下車後逛了一下，接...

基隆警局配備紅外線體溫成像儀 民眾：像機場過境

國內新冠肺炎確診破百例，疫情升溫，基隆市警局第二分局防疫作作升級，設置一套「紅外線體溫成像儀」在值班台，對所有進出分局大...

護農升級版加裝爆閃燈 警告小偷「這是警察地盤！」

國內最有名的雲林蒜頭開始採收，今年蒜價難得出現好價格，溼蒜都可賣到每公斤4、50元，農民視若珍寶，昨晚一名剛收完蒜卻來不...

嘉義市女子清晨墜樓 送醫宣告不治

嘉義市郭姓女子今天清晨5時許，因不明原因自保建街宏都大樓墜樓，後湖消防隊獲報到場，郭女躺在1樓地面丶無明顯外傷，但已無生...

離婚夫妻共赴黃泉 鄰聞臭報案

新北市昨天驚傳雙屍命案，一對已離異的夫妻被發現雙雙陳屍在住處內，郁姓男子上吊身亡，王姓女子則躺在床上，由於屋內瀰漫嚴重屍...

避免成為破口 警方深夜擴大臨檢

台北市信義商圈夜店林立，群聚感染新冠肺炎風險高，最近海外留學生回台後，不少人前往消費，警方深夜擴大臨檢，結合市府衛生、民...

國一北上6車連環撞事故火燒車 車流回堵紓解中

國道一號北向218.9公里今天傍晚6點發生火車事故，2輛在內側車道轎車疑似追撞起火燃燒，幸好無人受傷，警方到場處理，封閉...

樹林陸橋4車連環追撞 貨車騎上休旅車引擎蓋

新北市樹林區中正陸橋今天上午發生一起連環追撞事故，4車全「親」在一起，其中1輛休旅車更將前方小貨卡鏟了起來，整起事故疑似...

攤販掉13萬元鉅款慌張報警 男拾獲竟一天花掉2萬5千元

台南市七股區經營攤販的黃姓男子，攜貨款13萬元要前往佳里區銀行存款，卻不慎掉落在半路上，緊張地到佳里派出所報案，因其住家...

熱門新聞

呼籲儲備1個月糧食 表兄弟網傳謠言都被法辦

南投國中生街頭爆口角 竟扔刀失手刺死同學

新北土城驚傳雙屍命案 一對離婚夫妻陳屍住處

為了讓孩子能吃飽穿暖 越南正妹來台忍辱賣身賺皮肉錢

南投國中生刺死同學命案 死者父親：還兒子一個清白

華映破產！疑涉隱匿重大訊息 北檢傳喚董座林郭文艷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。