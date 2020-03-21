影／78歲老翁開車遇倒車急閃 擦撞機車倒地卻直接離去

台中市黃姓男子本月初開車為了閃避倒車的車輛，不慎擦撞停在路旁的機車，卻沒有留下聯絡資料即離離去，經機車車主李姓男子發現機車車殼損害報警處理，黃到案後表示事後有將機車扶起，自覺機車沒有什麼損傷才離去，警方將依法舉發。

市警三分局交通分隊長蔡興邦表示：「黃男駕車擦撞李姓男子電動車，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，黃姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發。」

台中市警三分局交通分隊於3月2日下午，接獲1件交通事故案件，李姓男子（58歲）稱自己前1日將電動車停放東區東英二街停車格內，取車時卻發現車殼破損疑似遭撞，對方卻未留下聯絡資訊負責，因此向警方報案，希望向肇事者求償。

經警方調閱附近監視器，發現黃姓男子（78歲）駕駛車輛擦撞李男的電動車，針對黃男發生擦撞卻逕自離開的肇事逃逸違規行為，警方請黃姓駕駛前來說明。

黃姓男子表示，他駕駛自小客車行經東英二街時，於事故地點，為了閃避左側正在倒車的車輛，緊急將方向盤往右轉閃避，雖然沒有與該車碰撞，卻擦撞路旁停車格內的機車，他立即下車將傾斜的機車扶起，因覺得車輛沒有什麼損傷才會離開等語。

警方調閱監視器發現，黃男行經交通事故地點時，左側有輛自小客車正在倒車，黃姓駕駛因閃避過當，讓路旁的兩輛機車立即呈現半倒狀態，黃男卻僅下車將車輛扶起，就直接消失在現場。