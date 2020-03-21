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高中生瑟縮睡車站 負氣離家南台灣流浪到基隆暖警關懷
住在南台灣的一名高中生，日前因和家人吵架，負氣離家出走，也沒有去學校上課，就搭著火車四處流浪，先在台中下車後逛了一下，接著再搭到基隆，因為晚上天冷又下雨，巡邏員警發現他十分茫然，上前關心才發現他離家出走，帶回派出所關懷，送水給他喝，當晚找到他的家人將他帶回。
基市警察局第一分局忠二路派出所副所長王馨鋒、警員石碩，19日晚上7點多巡邏時，行經基隆火車站南站，發現一名高中生瑟縮睡在南站廣場，立即上前關心，看他眼神茫然，因當時天氣下雨十分寒冷，員警發覺有異，先帶回派出所了解。
員警發現高中生情緒不穩、一直不願開口，在員警溫馨關懷不斷安撫下，才願意表明身分，員警先送水給他喝解渴，並要去買便當及熱食給他吃，但他說不餓不想吃，最後才對員警敞開心懷，說自己離家出走的原因。
高中生向員警吐露說，他住南台灣，因為和家人吵架，心裡很不高興，才會離家出走，也沒有去學校上課，出來1、2天了，就睡車站，他搭火車一路北上，先在台中下車，有逛了一下，後來又再上火車，再往北走，晚上就到基隆，內心也是相茫然不安，因為累了就在廣場睡覺。員警問他和家人為什麼吵架，他沒有吐露，只說心情不好。
警方找到高中生的家人，家人在當晚立即從南台灣搭火車北上基隆，父母在派出所見到小孩也沒有多說什麼，但有念了幾句小孩怎麼會離家跑來基隆，十分關心小孩的情況，並不斷感謝員警協助，「謝謝警察的熱心幫忙」。
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