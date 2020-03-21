南投國中生刺死同學命案 死者父親：還兒子一個清白

南投縣水里鄉昨天下午發生李姓國中生遭劉姓同學以美工刀劃中頸部動脈，失血過多死亡命案。自稱是李姓學生家長父親的網友，在臉書貼文，質疑兒子是妥瑞氏症患者，在學校被嘲笑，卻被說成兒子挑釁對方才釀成命案，要求「還我兒子一個清白」，許多網友留言聲援。

命案發生後對兩名學生家庭的衝擊都很大，家屬都想保護孩子，被害者父親情緒更難以平復。南投縣教育處長陸正威在事件發生後，趕到醫院關心陪伴，但學生傷重不幸死亡，相當遺憾。教育處表示，李姓學生是特教學生，是否在學校遭霸凌、有沒有挑釁劉姓學生，平時交友狀況，都需由警方調查釐清，學校和教育處也會全力配合，還原事實。

李姓網友在臉書「我是南投人、更是水里人」貼文，「我是今天水里鄉李姓國中生新聞的爸爸，我兒子從小就有妥瑞氏症，上學時大家都會以異樣的眼光看他嘲笑他，比較過分的也會以言語譏笑，今天我們是受害者，但是每一則新聞都是說成我兒子去挑釁別人！他和劉姓少年也並不是好朋友，也並沒有每天一起放學上街買飲料為何會報導校方表示他們非常要好？媒體為何沒有求證就如此顛倒是非？今天我兒子是受害者卻反被報導成如此，連我家庭狀況也是扭曲報導！請大家幫忙分享，還我兒子一個清白」。

網友也留言支持，「爸爸辛苦，請節哀」、「不捨這個乖小孩，李爸爸請節哀」、「看了很難過」、「希望大家能多多了解妥瑞氏症，多了解、多宣傳也許就能減少許多的憾事發生了」。

還有一名網友貼文，姪女上星期也在學校遭同學譏笑，老師雖然要求道歉，對方態度卻輕浮，希望家長都能正視學校霸凌問題，多關心孩子在學校的狀況。

教育處說，這起事件對全校學生衝擊很大，將持續加強生命教育及和學生情緒輔導及法治教育，提升學生相處良性互動，加強友愛尊重的觀念及溝通協調能力，避免再有憾事發生。