基隆警局配備紅外線體溫成像儀 民眾：像機場過境

國內新冠肺炎確診破百例，疫情升溫，基隆市警局第二分局防疫作作升級，設置一套「紅外線體溫成像儀」在值班台，對所有進出分局大樓人員進行非接觸式的嚴格檢測，民眾：像機場過境。

「請站立在本區域2至3秒再進入」、「請看我」最近市警第二分局值班台多了這兩個告示牌，只要進入的員警、民眾都得經過「紅外線體溫成像儀」鏡頭的拍攝才能進入。

相較額溫槍或耳溫槍等近距離量測，架設紅外線體溫成像儀於值班台，以非接觸式、定點量測進出大樓員警及民眾體溫，進而過濾出有異狀人員，輔以額溫槍做進一步篩檢，超過37.5度C拒絕進入分局，提升防疫工作的效率，降低接觸機會。

這套設備是由天顯宮主委兼五顯慈善功德會理事長張朝明、副主委兼功德會秘書長劉美德，日前捐贈給二分局。張朝明說，新冠肺炎升溫，對民眾造成嚴重的考驗，尤其是員警執勤防疫要升級，不只是被動等候防疫，而是主動出擊、結合地方資源，使防疫重點無缺漏。

第二分局表示，希進入第二分局洽公民眾，能依分局規畫動線接受測量體溫，另值班台旁備有自動酒精消毒器，供民眾清潔雙手，以確保自己及他人安全。