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護農升級版加裝爆閃燈 警告小偷「這是警察地盤！」
國內最有名的雲林蒜頭開始採收，今年蒜價難得出現好價格，溼蒜都可賣到每公斤4、50元，農民視若珍寶，昨晚一名剛收完蒜卻來不及運走的東勢鄉農民，向警方求救，東勢派出所不但一口答應，除加強夜巡還幫忙裝上爆閃燈，警告小偷「別亂來！」果然今早農民見蒜頭全數保全，欣喜謝警的苦心。
「警察先生能不能幫忙巡蒜田！」黃姓蒜農昨晚向東勢派出所求援指出，他種的蒜頭三、四千公斤已完成採收裝袋，因蒜商臨時有事，突然來電說無法來載蒜頭，使得一大堆裝好的蒜頭，放在田裡不知該如何處理，想夜睡田邊守蒜，一時找不到蚊帳，也沒有人力可接替，可否請警方協助巡守一晚，免得蒜頭被人趁夜載走。
東勢派出所警員許廷瑜獲報前往查看，回報所長許家銘同意代守護蒜，要忙了一天的農民安心回家睡覺。
由於蒜田面積大，警方還在田邊加裝設爆閃燈，除增強照明，也像掛上警方的招牌，警告宵小別亂來「這畝田是警察在看顧的！」
警方除不定時夜巡，爆閃燈功能奏效，今天一大早，蒜農到蒜田看到所有蒜頭一粒不缺，心中的大石頭也放了下來，趕緊請蒜商來運走，順利完成交易。
農民開心專程跑到警所感謝警察好心護蒜，指他能順利把蒜頭賣出，全是警方功勞，不但辛苦夜巡，還幫忙加裝警示燈，晚上一閃一閃的，沒人敢靠近，實在揪感心。
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