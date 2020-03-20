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高雄林園縱火釀堂弟妹1死1傷 涉案堂哥裁准羈押

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄市林園區北汕路3月5日凌晨發生縱火火警，造成1死1傷，警方昨天逮捕死者堂哥深入調查原因。圖／聯合報系資料照片
高雄市林園區北汕路3月5日凌晨發生縱火火警，造成1死1傷，警方昨天逮捕死者堂哥深入調查原因。圖／聯合報系資料照片

高雄市林園北汕路透天樓房日前凌晨發生縱火火警，造成當時熟睡中的王姓姊弟1死1傷；警方追查，懷疑與傷者有傷害官司糾紛的堂哥涉嫌重大。然而，涉案王男在縱火案後，近半個月來去向不明，警方直到昨天傍晚掌握王男確切行蹤，將他逮捕。高雄地院以涉嫌殺人重罪、且有逃亡之虞等為由，裁准羈押。

王男訊問時，否認有殺人、放火犯意，但承辦法官認為，他有避重就輕之虞。訊畢，高雄地院認為，王犯的是殺人重罪，又在案發後藏匿多日，恐有逃亡之虞；再者，王為了訴訟爭端，就加害有親戚關係的堂弟妹，導致1死1重傷，對於社會治安危害重大，幾經衡量，認為有羈押王男必要，裁准羈押。

林園區北汕路153巷透天樓房3月5日凌晨3點多驚竄火舌，2樓臥室遭直接引燃汽油瓶，當時在臥室內熟睡的王女（48歲）逃生不及，慘燒成焦屍，而她弟弟（40歲）遭燒傷，跳樓逃生獲救，右小腿嚴重割傷，全身二度到三度45%燒燙傷，目前仍在國軍高雄總醫院左營分院治療。

火警發生後，警消勘查火場，在起火的透天厝2樓前、後陽台尋獲多瓶汽油，懷疑有人惡意縱火致人傷亡，啟動調查可疑縱火對象。警方調查發現，傷者王男與住隔壁的堂哥王姓男子（50歲）互控傷害，火警發生當天正好是傷害案件首次開庭的日子，王男又在火警案後行蹤成謎，檢警鎖定王男涉案。

警方循線蒐尋，認為王男可能還藏匿在林園汕尾地區，多次探詢他住處，果然察覺王男房間吊掛的衣服有更動，懷疑他有返回住所，昨天傍晚再度登門，發現王躲上2樓，將他逮捕到案。

初步了解，王自認自己是挨打的受害人，但被打還被起訴，憤而起殺機，一氣之下買汽油分裝多瓶，將汽油瓶放置在堂弟妹家前後陽台，趁3月5日凌晨引燃火勢，造成堂弟妹1死1傷。全案依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

殺人 縱火

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