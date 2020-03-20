台東撞牛婦人搶救4日！昨宣告不治 檢方將立案調查

這個月16日凌晨發生在台東縣成功鎮省道台11線撞牛交通意外，受重傷的陳姓婦人，經4天搶救昨天仍宣告不治，成為台東不到1年內，第2起撞牛死亡的案件。縣府農業處表示，已將飼主資料提供給檢警調查。

台東縣警局成功分局表示，案子已積極偵辦；台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，因陳婦已死亡，地檢會立案調查並由檢察官指揮偵辦。

農業處長許家豪表示，雖然遭撞的2頭黃牛沒有耳標，但連日來的訪查，撞牛意外附近僅有一戶飼養黃牛，其餘均飼養水牛，訪查該戶人家，不願承認遭撞2頭黃牛是自己所飼養，已將相關訪查資料交由檢警繼續調查。

16日凌晨1點多，陳婦開車由南往北方向行駛，行經省道台11線120公里和平路段嘉平5號橋時，突然發現有2頭牛橫越馬路，一時閃避不及直接撞上，整輛車摔落路旁水溝。強大撞擊力道，當場造成2頭牛死亡，陳婦傷重命危。

陳婦當天被送醫急救，經4天搶救，昨天仍宣告不治，留下一名80歲母親及4名子女。縣議員楊秋珍今天代表議長吳秀華慰問陳家，贈送慰助金，允諾全力協助陳家人處理相關事宜。