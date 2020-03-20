影／警察難為！取締違規2警一被推、一被罵｢毋成囝仔」

王姓男子與堂弟互提傷害告訴，王認為自己是被打的受害人，被打還被起訴，因而起殺機，日前購買汽油分裝多瓶，攀爬到堂弟妹家，在前後陽台放置，點著後陽台的汽油，致堂弟重傷、堂妹當場燒死，高雄市警林園分局昨天傍晚將王逮捕，訊後依殺人罪移送法辦。

2020-03-20 14:16