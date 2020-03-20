影／警察難為！取締違規2警一被推、一被罵｢毋成囝仔」
基隆市一名女子下午騎車違規逆向行駛，被警攔下後情緒失控涉嫌動手推員警；另一名喝酒的男子違規步行穿越馬路時被警攔查時，涉嫌以台語「毋成囡仔」駡警。警方訊後將2人都依妨害公務罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
警方調查，今天下午1時，一名女子騎車違規逆向行駛，經員警攔查，情緒失控涉嫌動手推員警，員警立即依妨害公務現行犯逮捕女子，帶回派出所究辦。
另一件係相隔1小時後，下午2時，副所長王馨峰、警員周宏巡邏經過仁三、愛三路口，發現張姓男子違規穿越馬路，經攔查勸阻，全身酒味的男子情緒失控，激動地以台語「毋成囡仔」辱駡員警。
基隆市警第一分局表示，員警執法不容挑釁，對於違法情事展開強勢執法，除依道交條例開出罰單外，下午都將2人均依妨害公務罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
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