樹林陸橋4車連環追撞 貨車騎上休旅車引擎蓋

新北市樹林區中正陸橋今天上午發生一起連環追撞事故，4車全「親」在一起，其中1輛休旅車更將前方小貨卡鏟了起來，整起事故疑似因第4輛貨車駕駛疲勞未注意煞車不及所致，所幸車上人員均僅受輕傷沒有大礙，經酒測也都沒有酒駕情況，但突如其來的意外仍讓駕駛人受到不小驚嚇。

事發在今天上午10時許樹林中正路往迴龍方向，因下橋位置號誌紅燈，因此車流回堵50公尺，未料駕駛小貨車的黃姓男子（42歲），疑似因疲勞駕駛煞車不及，直接撞上前方休旅車，釀成4車追撞。

駕駛休旅車的陳姓男子（49歲）表示，當時看見前方車流停止，沒想到後方就撞了上來，因休旅車車身較低，直接就把前方王男（43歲）駕駛的藍色小貨卡給頂了起來，貨卡車斗騎上休旅車引擎蓋。

警方表示，經酒測4車駕駛酒測值均未超標，事故發生時除了受到驚嚇及碰撞方向盤，駕駛人並未有太嚴重的傷勢。雖然該處路段沒有監視器，但有熱心目擊民眾提供行車記錄器畫面，將透過畫面釐清肇事責任。