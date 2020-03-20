攤販掉13萬元鉅款慌張報警 男拾獲竟一天花掉2萬5千元

台南市七股區經營攤販的黃姓男子，攜貨款13萬元要前往佳里區銀行存款，卻不慎掉落在半路上，緊張地到佳里派出所報案，因其住家到銀行有幾公里，佳里派出所警員李建漢沿途詢問路人及調閱2部監視器18個鏡頭一一察看，發現一輛小貨車經過某路段時突停車，一男子下車從地上撿起一包東西，經通知該男子到案，他坦承拾獲13萬元現金，但已花掉2萬5千元，被依刑法侵占遺失物函送偵辦。

據指出，黃姓男子是2月9日報案，向警方表示該筆款項是他經營攤販的錢，遺失後遍尋不著、心急如焚，他自述從七股區騎乘機車欲至佳里區銀行存錢時，不慎遺失13萬元，但無法明確提供掉落位置，李員根據黃民經過路、時段，沿線逐一詢問路人有無發現路上有人拾獲遺失物，調閱警局及民間監視器過濾往來車輛，歷經二個多小時細心監看。

李姓員警發現黃民騎乘機車行經佳里區建南里時，後方有位自小客貨車駕駛舉動異常，接續調閱附近多支監視器後，發現該自小客貨車駕駛拾獲，先電話詢問其住處附近派出所有無人報案撿獲大筆金錢，確認無人報案後，依法通知該自小客貨車車主到案說明，順利追回黃民遺失金錢，但男子撿到13萬元只剩下10萬5千元，他表示會設法償還花掉的2萬5千元。