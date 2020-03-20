攤販掉13萬元鉅款慌張報警 男拾獲竟一天花掉2萬5千元
台南市七股區經營攤販的黃姓男子，攜貨款13萬元要前往佳里區銀行存款，卻不慎掉落在半路上，緊張地到佳里派出所報案，因其住家到銀行有幾公里，佳里派出所警員李建漢沿途詢問路人及調閱2部監視器18個鏡頭一一察看，發現一輛小貨車經過某路段時突停車，一男子下車從地上撿起一包東西，經通知該男子到案，他坦承拾獲13萬元現金，但已花掉2萬5千元，被依刑法侵占遺失物函送偵辦。
據指出，黃姓男子是2月9日報案，向警方表示該筆款項是他經營攤販的錢，遺失後遍尋不著、心急如焚，他自述從七股區騎乘機車欲至佳里區銀行存錢時，不慎遺失13萬元，但無法明確提供掉落位置，李員根據黃民經過路、時段，沿線逐一詢問路人有無發現路上有人拾獲遺失物，調閱警局及民間監視器過濾往來車輛，歷經二個多小時細心監看。
李姓員警發現黃民騎乘機車行經佳里區建南里時，後方有位自小客貨車駕駛舉動異常，接續調閱附近多支監視器後，發現該自小客貨車駕駛拾獲，先電話詢問其住處附近派出所有無人報案撿獲大筆金錢，確認無人報案後，依法通知該自小客貨車車主到案說明，順利追回黃民遺失金錢，但男子撿到13萬元只剩下10萬5千元，他表示會設法償還花掉的2萬5千元。
佳里分局表示，李建漢本著警察身為人民保母的精神，即時協助民眾找回遺失財物，獲選為台南市警察局二月份好人好事績優人員，分局長斯儀仙特今天在分局主管會報機會，公開表揚李員優良事蹟，並提醒民眾應妥善保管財務，如拾獲他人遺失物，應依法交由警方處理，切勿違法據為己有。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言