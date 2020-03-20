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龜山警、消防疫勤務最吃重 鄭文燦慰勉送水果、雞精

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
市長鄭文燦今天到坪頂消防分隊慰勉，坪頂分隊長周鼎閎（右）代表收下雞精。記者張裕珍／攝影
市長鄭文燦今天到坪頂消防分隊慰勉，坪頂分隊長周鼎閎（右）代表收下雞精。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫情延燒2個多月，警、消人員身處執勤第一線，面對疫情更嚴加戒備，桃園龜山區坐擁林口長庚醫院、中央隔離所與口罩工廠等，防疫勤務相對吃重，桃園市長鄭文燦今天下午一連視察龜山坪頂消防分隊、龜山警分局慰勉送雞精、水果禮盒，感謝警消人員連月來的辛勞付出，尤其協助居家隔離監測到位，避免社區感染風險。

為載送疑似、確診及就醫需求者後送醫院，桃園市消防局擇定28個分隊設置「防疫專車」，迄今已出動61車次、送醫55人，消防局也配合中央流行疫情指揮中心作業，分別執行2月21日鑽石公主號及3月8日第二批武漢包機返台共2次專案勤務。

消防人員高標準防疫，每執行1趟肺炎救護勤務，從穿著防護衣出勤到清潔消毒結束，要花2小時，由於過去曾遇過民眾隱匿旅遊史、接觸史，讓消防人員嚇壞，消防局指出，3月初起每趟救護勤務119派遣員第一時間會詢問被救護者身分證字號，並透過健保署VPN健保資訊服務系統連線，即可查詢旅遊史與接觸史等資訊，也請民眾可主動告知旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚TOCC等資訊，以利救護人員做好防護。

龜山坪頂消防分隊因鄰近林口長庚醫院，因疫情相關救護出動10件、送醫10人，相對其他分隊頻率較高，鄭文燦今天下午也親自到分隊致贈慰勞品，替大家加油打氣，隨後也轉往龜山警分局送上水果禮盒，慰勉基層員警執行防疫工作者的辛勞。

鄭文燦說，警察同仁肩負維護治安重責等警政工作，面對當前疫情，也積極協助區公所、衛生所防疫，尤其龜山區內居家隔離及檢疫個案較多，工作量特別吃重，第一線警察同仁對個案送手機、斷訊追蹤查證等，都須費心派員處理，勤務都相當繁重。

龜山警分局指出，因應防疫需要，警察會配合區公所人員、衛生局護理師至居家隔離者家中遞送相關文件、防疫包、進行手機設定，以及轉達居家隔離相關注意事項，如果需要針對確診案例前28天可能的活動史進行疫情調查，由警察同仁積極運用科技工具還原當事人的活動路線，以利衛生局人員快速找到需要進行居家隔離的對象。

鄭文燦也肯定警察協助掌握居家隔離、檢疫者行蹤，是很有價值的工作，因這些列管對象在外趴趴走，1人至少傳給3人以上，以目前桃園經居家隔離發現確診有8人來說，就可能波及至少二十多人，警方顧好居家隔離者不要趴趴走，1人確診就是1件，也可避免爆發社區感染。

龜山分局分局長陳百祿說，面對來勢洶洶的疫情，他也叮囑同仁們務必保護自身安全，執勤時適時戴口罩，透過自主健康管理，包括勤洗手、注意環境清潔消毒，做好日常防疫，大家戮力合作配合政府相關防疫政策，共同攜手面對這場戰役。

市長鄭文燦今天到坪頂消防分隊慰勉，感謝消防人員辛勞。記者張裕珍／攝影
市長鄭文燦今天到坪頂消防分隊慰勉，感謝消防人員辛勞。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎疫情延燒2個多月，警、消人員身處執勤第一線，防疫勤務相對吃重，桃園市長鄭文燦今天下午一連視察龜山坪頂消防分隊、龜山警分局慰勉，感謝警消人員連月來的辛勞付出。圖／龜山警分局提供
新冠肺炎疫情延燒2個多月，警、消人員身處執勤第一線，防疫勤務相對吃重，桃園市長鄭文燦今天下午一連視察龜山坪頂消防分隊、龜山警分局慰勉，感謝警消人員連月來的辛勞付出。圖／龜山警分局提供
新冠肺炎疫情延燒2個多月，警、消人員身處執勤第一線，防疫勤務相對吃重，桃園市長鄭文燦今天下午一連視察龜山坪頂消防分隊、龜山警分局慰勉，感謝警消人員連月來的辛勞付出。圖／龜山警分局提供
新冠肺炎疫情延燒2個多月，警、消人員身處執勤第一線，防疫勤務相對吃重，桃園市長鄭文燦今天下午一連視察龜山坪頂消防分隊、龜山警分局慰勉，感謝警消人員連月來的辛勞付出。圖／龜山警分局提供

警察 衛生局 新冠肺炎 鄭文燦

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