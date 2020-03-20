影／新北警執行全國掃黑 防疫期間「零空窗」
新北市警局配合警政署執行109年第1次「全國同步掃黑行動」專案，連日強力掃蕩黑道幫派分子，及其經常活動、圍事場所，壓制甚囂塵上不法氣焰。截至今天為止，檢肅1名治平專案目標及成員共11人到案，新北市警方查獲各級毒品1157公克、改造手槍6把、衝鋒槍1把、子彈331顆。
新北市刑大指出，警方於此次掃黑行動期間，鎖定轄區黑幫以及聚眾鬥毆滋事分子，深入蒐集不法事證，其中土城警分局針對天道盟太陽會台北分會不法組織長期吸收未成年少年，由主嫌許姓男子指揮旗下成員在土城、三峽區，犯下多起暴力犯罪，假藉協助被害人處理債務，實際上率眾拘禁其行動自由，並強押被害人上天台要求簽立本票，報請新北地檢署褚仁傑檢察官指揮偵辦，經過3個月蒐證，日前掃黑專案期間一舉破獲。
新北市警局表示，新冠肺炎防疫期間，執法沒有空窗期，為保障民眾生命財產安全，有效靈活運用調度線上警力或快速打擊犯罪警力到達現場，依法逮捕現行犯，並持續掃蕩黑幫分子，以淨化轄區治安。新北警方重申掃蕩黑幫的強度和態度未有任何的改變，將持續配合警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，藉此全面掃蕩幫派，壓制不法氣焰。
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