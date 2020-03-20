電纜大盜竊取台電電纜獲利近百萬元 栽在嘉義警方手上

陳姓男子夥同友人楊姓男子，近2個月內，結夥在嘉義縣竊取沿海地區養殖用台電電纜線，運到南投銷贓，造成台電及養殖業受害，嘉義縣警局刑警隊科偵隊組專案小組，18日及19日分別在南投及屏東，逮捕2名嫌犯，起獲逾200公斤電纜線，警方說，嫌犯2個月銷贓獲利近百萬元。

刑大今天發布查獲電纜線大盜說，縣轄近月連續發生數起電纜線竊案，警察局長廖宗山指示刑大科偵隊與布袋、朴子偵查隊組成專案小組積極偵辦，經分析大數據資料，研判電纜線竊盜集團，報請檢察官指揮偵辦。

警方發現曾在民雄分局犯下電纜線竊案陳姓男子與友人楊姓男子涉案，專案人員前往南投跟監蒐證，發現楊男18日下午進入嘉義縣海區活動，專案人員跟監蒐證，當晚楊男駕轎車進入南投市資源回收場，專案人員立即拘提搜索，當場查獲楊男18日下午在東石鄉網寮村竊取電纜線373公尺，重達220公斤。