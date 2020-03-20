公園聚賭令民眾憂心傳播疫情 樹林警近日接獲多起檢舉

新北市警樹林分局近日接獲多起民眾檢舉，指出公園出現民眾聚賭，要求警方處理，員警接獲通報後前往了解，發現多為老人家下棋休憩，但在新冠肺炎疫情期間，仍勸導民眾盡量不要隨意聚集，以免出現1人中標通通中獎的群聚感染發生。

經統計，今年1月份至今，樹林警分局查獲2件轄區內在公共場所賭博的嫌疑人共7人，但近日又陸續接獲大量民眾，透過網路平台、電話等方式向警方報案檢舉，指出轄區內的民生親子公園，有聚集民眾聚賭，可能引起疫情傳播，要求員警驅離。

尤其案32外籍移工確診後，民眾反映聚集的情況突然增多，但員警只要接獲通報，都會前往現場了解，不過實際多為老人家或街友，在公園涼亭下棋消磨時間，並沒有賭博的情況，只是疫情期間聚集下棋仍會引起其他居民不安。