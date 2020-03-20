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影／貞子出現高雄街頭？ 黑衣女暗夜站路上嚇壞路人

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
1名黑衣女子昨天凌晨在半夜披頭散髮站在路上，情境令路人直呼「人嚇人會嚇死人」。圖／讀者提供
1名黑衣女子昨天凌晨在半夜披頭散髮站在路上，情境令路人直呼「人嚇人會嚇死人」。圖／讀者提供

1名穿著一身黑衣的女子半夜披頭散髮，站在高雄市文化中心旁，在路上停留約5分鐘，過往路人遠遠看到那樣情境，嚇了一跳，人車都停下來觀察她的動靜，直呼「人嚇人會嚇死人呢！」警方據報，趕去了解，女子已走到路旁。女子不願對員警多說話才自行離去。

據了解，3月19日凌晨3點多，這名女子走人行穿越道過馬路，就停在斑馬線上，路人見她一身黑衣，任由長髮散垂臉前，低頭站在路口，在半夜的昏暗燈光下，望去還以為遇到不該遇見的東西，1輛黑色轎車靠近她，似勸她別站路上，不久便離去，但她仍停在路上，沒一回會兒似又對空大罵幾句，路旁的人覺得好奇，開車的人看到這種情景，直呼「人嚇人會嚇死人」。

因女子在斑馬線上停步許久，路人報警請警方到場了解。高雄市警苓雅分局凱旋路派出所員警立刻趕到，這名黑衣女子已走到路旁。員警告訴她，晚上站在路上很危險，而且也會影響他人行車安全。女子回稱「現在是早上，那是晚上」、「現在是中午」，就是不要警方協助。

警方表示，女子似乎精神狀況不佳，對員警也不願多說什麼，說自己一人住；在員警勸說後，她才沿著人行道離去，因女子走人行越道過馬路，並沒對女子開罰。

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