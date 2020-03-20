首例！抗疫罰款躲不掉 人在國外公函直接到銀行扣1萬

新北市宋姓男子因新冠肺炎（COVID-19）居家檢疫卻「趴趴走」，被罰1萬元，宋沒繳錢又跑出國，行政執行署台北分署受理執行案，今天核發收取命令，准新北市政府衛生局扣押宋的存款清償罰鍰，宋被扣款，是抗疫政策下被強制執行的首例。

台北分署說，宋今年2月2日收受「嚴重特殊性傳染性肺炎自感染區入境者居家檢疫通知書」，應於1月28日至2月11日進行居家檢疫，他2月6日外出，被新北市新店區公所查獲，移交新北市衛生局，衛生局2月19日裁處宋罰鍰1萬元，限次日起15日內繳清。

不過，宋逾期未繳，新北市衛生局3月16日移送台北分署執行，執行官火速調查宋的財產狀況及行蹤，發現他3月8日已出境，難以通知到場繳款，立即核發扣押命令扣押宋的存款。

今天上午，台北分署接獲金融機構通報扣押金額，認定已足1萬元，再核發收取命令，命金融機構將扣押款解付新北市政府衛生局，公事全程只花5天完成扣收宋姓男子存款的法律程序。

台北分署說，值防疫非常時期，民眾應配合政府防疫措施，共同防止疫情擴散，如因違規遭裁罰逾期拒不繳納被移送執行，將迅速依法強制執行，避免發生防疫的破口。