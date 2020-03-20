快訊

確診個案大增？指揮中心記者會延至1600舉行

開第一槍！家樂福：即日起每人每車限購買2串衛生紙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與電動自行車女騎士擦撞 公車司機坦承闖紅燈

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中客運郭姓司機昨傍晚駕公車沿雙十路往火車站方行駛，而張女騎電動自行車沿公園路往公園東路行駛，雙方在雙十路與公園路口發生碰撞，疑郭闖紅燈，而張女受傷救治後無大礙，雙方無酒駕，張女尚未提出告訴，肇事責任由台中市警一分局交通分隊釐清中。圖／熱心民眾提供
台中客運郭姓司機昨傍晚駕公車沿雙十路往火車站方行駛，而張女騎電動自行車沿公園路往公園東路行駛，雙方在雙十路與公園路口發生碰撞，疑郭闖紅燈，而張女受傷救治後無大礙，雙方無酒駕，張女尚未提出告訴，肇事責任由台中市警一分局交通分隊釐清中。圖／熱心民眾提供

台中客運郭姓司機昨傍晚駕公車沿雙十路往火車站方行駛，而張女騎電動自行車沿公園路往公園東路行駛，雙方在雙十路與公園路口發生碰撞，疑郭闖紅燈，而張女受傷救治後無大礙，雙方無酒駕，張女尚未提出告訴，肇事責任由台中市警一分局交通分隊釐清中。

上述驚險過程，被路人拍下上傳到臉書的爆料公社，畫面顯示，公車通過公園路，從雙十路往台中車站方向行駛，騎乘電動自行車的張女，則是穿越雙十路，雙方在路中央擦撞，張女的電動車，與公車的車輪相撞，摔倒後輕傷，送醫無大礙，郭姓司機坦承他沒有注意到號誌已經綠燈轉成紅燈。

中市警局一分局交通分隊調查，雙方沒有酒駕，公車司機違規闖紅燈，警方強調，應避免為了一時搶快而違反交通規則，行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，才能避免車禍憾事。

台中客運郭姓司機昨傍晚駕公車沿雙十路往火車站方行駛，而張女騎電動自行車沿公園路往公園東路行駛，雙方在雙十路與公園路口發生碰撞，疑郭闖紅燈，而張女受傷救治後無大礙，雙方無酒駕，張女尚未提出告訴，肇事責任由台中市警一分局交通分隊釐清中。圖／熱心民眾提供
台中客運郭姓司機昨傍晚駕公車沿雙十路往火車站方行駛，而張女騎電動自行車沿公園路往公園東路行駛，雙方在雙十路與公園路口發生碰撞，疑郭闖紅燈，而張女受傷救治後無大礙，雙方無酒駕，張女尚未提出告訴，肇事責任由台中市警一分局交通分隊釐清中。圖／熱心民眾提供

電動自行車 公車 車禍

延伸閱讀

騎電腳踏車未戴安全帽被罰 民不知法令和繳費起爭議

電動自行車新規上路惹怨 桃市警：加強基層熟悉法令與宣導

不用回籠！假釋犯再酒駕有原因 法官給免刑

婦人凌晨駕車闖紅燈長鳴喇叭還肇逃 中市大里居民怒

相關新聞

影／吃好逗相報！獄友大推 扒竊女慣犯特地北上犯案

新北市新店區仁愛市場自今年2月中至3月初連續發生多起扒竊案，警方調閱監視器追查，日前在桃園查獲竊嫌陳姓女子到案，經查陳女...

居家隔離男子「失聯」警方四處尋找 他在家睡大頭覺

嘉義市一名居家隔離男子昨晚「失聯」，警方獲報到他住處查看，發現屋內亮燈丶大門深鎖，經半個多小時尋訪丶連繫，男子終於回電表...

首例！抗疫罰款躲不掉 人在國外公函直接到銀行扣1萬

新北市宋姓男子因新冠肺炎（COVID-19）居家檢疫卻「趴趴走」，被罰1萬元，宋沒繳錢又跑出國，行政執行署台北分署受理執...

與電動自行車女騎士擦撞 公車司機坦承闖紅燈

台中客運郭姓司機昨傍晚駕公車沿雙十路往火車站方行駛，而張女騎電動自行車沿公園路往公園東路行駛，雙方在雙十路與公園路口發生...

八旬老婦推車拾荒忘歸途 熱心警員主動關心凌晨助返家

台南市歸仁分局歸南派出所警員楊秀薇昨天深夜在歸仁區大德路處理交通事故時，看到一名推資源回收車老婦人在對街緩慢行走，擔心老...

驚險！男童外出找東西吃走上國道 駕駛嚇壞報警

「我要去找東西吃！」一名就讀國小四年級身心障礙學童，日前近午時因為肚子餓，竟獨自外出想找東西吃，甚至走上國道一號后里月眉...

光華商場附近大樓鋰電池自燃引火警 倉庫負責人被起訴

台北市中山區松江路鄰近光華商場的商業綜合大樓內，擺放數百枚鋰電池的小型倉庫，去年12月間因電池自燃引發火警。台北地檢署調...

貼銀行員感染假訊息引恐慌 宜蘭男子被送辦後悔來不及

宜蘭縣警察局刑警大隊與羅東警察分局今天宣布，查獲一起散佈銀行行員確診假訊息案件，及時遏止假訊息傳播，全案依違反「嚴重特殊...

銀行阻詐護百萬 中壢警方表揚肯定

桃園市中壢警分局昨天表揚轄內銀行阻詐有功人員，其中臺灣銀行中壢分行於去年11月間，成功阻止兩起詐騙案件，金額高達新臺幣1...

男網友自稱調查局新訓劈腿同事 假訊息防制中心徹查

一名自稱考上調查局的男網友，匿名在社群網站「Dcard」上發文，稱自已新訓時劈腿女同事，詢問是否該跟櫃姐女友分手。調查局...

男子半夜起床開車上西濱快速公路 自撞頭顱破裂慘死

嘉義縣西濱快速公路布袋鎮路段，凌晨發生轎車自撞車禍，男駕駛噴飛車外慘死，警方調查，住台南官田26歲余姓男子，貨運行司機，...

婦人飲酒騎車上路 自摔魂斷關渡橋

關渡橋今天凌晨發生一起死亡意外，1名越南裔婦人酒後騎車，在行經關渡橋下橋引道往淡水方向時，突然摔車，導致她當場飛了出去，...

熱門新聞

車禍孕妻一屍兩命、罹癌夫也走了 撞人的今判11月

高雄捷運驚傳女大生跳軌！當場斷魂慘死

不打親生的！狠心繼母虐死男友兒、抓女童浸熱水

嘉義縣某鄉代會主席疑涉組織犯罪 被帶走偵訊中

發燒移工快篩前落跑 心酸原因曝光

唐鳳胞弟涉強吻4歲女童 患躁鬱症、未具悔意遭判1年6月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。