與電動自行車女騎士擦撞 公車司機坦承闖紅燈

台中客運郭姓司機昨傍晚駕公車沿雙十路往火車站方行駛，而張女騎電動自行車沿公園路往公園東路行駛，雙方在雙十路與公園路口發生碰撞，疑郭闖紅燈，而張女受傷救治後無大礙，雙方無酒駕，張女尚未提出告訴，肇事責任由台中市警一分局交通分隊釐清中。

上述驚險過程，被路人拍下上傳到臉書的爆料公社，畫面顯示，公車通過公園路，從雙十路往台中車站方向行駛，騎乘電動自行車的張女，則是穿越雙十路，雙方在路中央擦撞，張女的電動車，與公車的車輪相撞，摔倒後輕傷，送醫無大礙，郭姓司機坦承他沒有注意到號誌已經綠燈轉成紅燈。