八旬老婦推車拾荒忘歸途 熱心警員主動關心凌晨助返家

台南市歸仁分局歸南派出所警員楊秀薇昨天深夜在歸仁區大德路處理交通事故時，看到一名推資源回收車老婦人在對街緩慢行走，擔心老人家身體不適前往關心，發現老婦人重聽且記不得自己的姓名、住哪裡也只知住在「太子廟邊」，擔心老婦人安全只好載回所。

楊秀薇以LINE通報分局各里長、社區理事長群組協尋未果，所長孫可亦、警員何俊智以土法鍊鋼方式載老太太到仁德區有「太子廟」的太廟里繞境，期盼喚起老婦人記憶，直到凌晨無所獲再載返所，偵查隊鑑識小隊警員陳志遠改以M-POLIC人臉辨識搜尋老婦人身分，發現應是居住永康區的82歲楊姓婦人，立即通報家屬。員警估算老人自住處永康區中正南路鹽行里，一路走到歸仁大德路還迷途繞路，至少步行20公里。

警方表示，家屬稱年邁的老人家平常習慣外出撿拾回收物活動筋骨，不知這次為何會從永康推車至歸仁，對警方鍥而不捨協尋深表感謝。建議民眾若發現家人有失智症狀，除了醫療診治，可以考慮在其衣物置入坊間販賣迷你GPS定位追蹤器或縫上名條，若不慎走失可在第一時間尋獲，避免憾事發生。