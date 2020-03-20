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驚險！男童外出找東西吃走上國道 駕駛嚇壞報警
「我要去找東西吃！」一名就讀國小四年級身心障礙學童，日前近午時因為肚子餓，竟獨自外出想找東西吃，甚至走上國道一號后里月眉交流道路肩，險象環生。當時一名徐姓女子正好駕車經過，趕緊將男童載到大甲分局月眉派出所，警方協助尋找家人。
警方詢問男童「為什麼要走到高速公路交流道？」男童表示「肚子餓了，我要出來找東西吃」。員警曾凱鈴見狀自掏腰包買麵包供男童充飢，並溫熱派出所的飯菜供男童食用。
大甲分局月眉派出所長丁鵬揚見小朋友身穿學校制服，聯繫學校老師取得家長聯絡方式，立即通知男童家長來派出所接人，父母來到派出所見到走失的男童，立即相擁而泣。
男童父親向員警表示，男童領有身心障礙手冊，他平時忙於工作，孩子可能是肚子餓，在家中又找不到吃的，才自己跑出來，感謝員警及熱心民眾幫忙，讓孩子能順利回家。
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