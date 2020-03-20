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影／吃好逗相報！獄友大推 扒竊女慣犯特地北上犯案
新北市新店區仁愛市場自今年2月中至3月初連續發生多起扒竊案，警方調閱監視器追查，日前在桃園查獲竊嫌陳姓女子到案，經查陳女為竊盜慣犯，經獄友大力推薦特地搭車北上至新店傳統市場行竊，共犯下6起扒竊案。警詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。
新店的仁愛市場人多好下手。住桃園市平鎮區的61歲陳姓婦人，為竊盜慣犯，在獄友大力推薦下，自今年2月中至3月初先後多次特地從桃園搭車北上至新店區仁愛市場，趁市場買菜購物人潮多，乘機下手扒竊。據了解，陳婦共犯下6起扒竊案，得手現金近3萬元及禮券4200元。
新店警方獲報後，調閱被害人發生時段市場及附近監視器，鎖定陳婦涉嫌重大，向台北地檢署聲請拘票獲准，本月17日跨轄至桃園市平鎮區查獲陳婦到案，陳婦坦承犯案，警詢後依竊盜罪移送北檢偵辦，檢方訊後飭回並限制住居。
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