影／吃好逗相報！獄友大推 扒竊女慣犯特地北上犯案

新北市新店區仁愛市場自今年2月中至3月初連續發生多起扒竊案，警方調閱監視器追查，日前在桃園查獲竊嫌陳姓女子到案，經查陳女為竊盜慣犯，經獄友大力推薦特地搭車北上至新店傳統市場行竊，共犯下6起扒竊案。警詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新店的仁愛市場人多好下手。住桃園市平鎮區的61歲陳姓婦人，為竊盜慣犯，在獄友大力推薦下，自今年2月中至3月初先後多次特地從桃園搭車北上至新店區仁愛市場，趁市場買菜購物人潮多，乘機下手扒竊。據了解，陳婦共犯下6起扒竊案，得手現金近3萬元及禮券4200元。