光華商場附近大樓鋰電池自燃引火警 倉庫負責人被起訴

台北市中山區松江路鄰近光華商場的商業綜合大樓內，擺放數百枚鋰電池的小型倉庫，去年12月間因電池自燃引發火警。台北地檢署調查後，認定濃煙向上竄升波及樓上辦公室，造成室內熏黑，致公共危險，今依失火燒燬他物罪將施姓倉庫負責人起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，施姓男子是光華商場的一名零件商，為求就近擺放大量鋰電池，向母親租賃位於鄰近大樓內三樓一間倉庫使用。去年12月24日凌晨，倉庫出現大火，由於現場存有數百枚鋰電池物品，北市消防局進行救災時，鋰電池爆炸發生爆燃，造成9名警消受傷。

消防局為防火勢往上竄燒，緊急出動24輛消防車、132名消防員，分別布水線、搭雲梯車射水灌救，大火在悶燒逾4小時後撲滅。事後，警方將施姓倉庫負責人依失火燒燬住宅、建築物以外之他人或自己所有物罪，移送偵辦。

檢方查出，起火原因是電池自燃，濃煙向上竄升波及倉庫樓上辦公室，造成室內熏黑，致公共危險。施男到案後坦承犯行，檢方今依法起訴。據悉，樓上住戶跟母親都沒提告，而施男則負責大樓外牆清洗等費用。