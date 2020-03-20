貼銀行員感染假訊息引恐慌 宜蘭男子被送辦後悔來不及

宜蘭縣警察局刑警大隊與羅東警察分局今天宣布，查獲一起散佈銀行行員確診假訊息案件，及時遏止假訊息傳播，全案依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將犯嫌函送偵辦；貼文男子表示是轉傳，對自己行為非常懊悔。

警方指出，羅東分局昨天獲知，在通訊網路LINE某282人群組「00社區」，有民眾公開貼文：「羅東台新銀行有一行員出國回來感染肺炎，故整批行員隔離，最近有去過台新銀行的師兄師姐，請暫時不要出來練拳，謝謝」的假訊息。

警方表示，此一假訊息造成各銀行行員、客戶及社區居民的恐慌，除嚴重影響金融秩序外，連帶造成附近社區超商民生物資的搶購，經向台新銀行羅東分行經理查證，確定該則貼文為假訊息，遂立即與刑警大隊成立專案小組，並報請宜蘭地方檢察署指揮偵辦，於3小時內通知貼文者吳姓男子到案，及時遏止假訊息傳播。

警方指出，民眾透過網路、手機散播假疫情資訊、足生損害於公眾或他人者，恐違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，將處３年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣３百萬元以下罰金。

對及時遏止假訊息，縣長林姿妙今天頒獎，表揚相關人員，台新銀行也到分局致謝。

警方表示，隨著新冠肺炎疫情持續升溫，國內確診人數增加，為確保民眾接收相關訊息正確性，內政部警政署要求各縣市警察局加強網路情蒐，積極查緝假訊息案，呼籲民眾接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，應先向疾管署及中央流行疫情指揮中心查證內容是否屬實，亦可用手機加入疾管署官方LINE「疾管家」(@taiwancdc)即時獲得防疫資訊。