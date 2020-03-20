台中太平警分局超前部署！新添7處透明防護板防疫利器

台中市警局太平警分局超前部署，全面實施人員分流管制，針對轄下5個派出所、偵察隊與交通隊等7個隊所第一線受理民眾案件員警，在受理作業區的辦公桌上加裝一米見方的「透明壓克力板」當防護板，警員與受理區民眾戴口罩外，多一層防護機制，民眾也能看到警方製做筆錄的內容，員警和民眾都覺得多層防護，安心多了。

台中市警局太平警分局說，警察機關常常會有民眾洽公，不論是受理案件、各類資料申請、為民服務事件，都會讓第一線執勤員警面對面直接接觸民眾，目前分局已全面落實體溫量測，搭配各駐地入口處設置乾洗手酒精讓來訪民眾與第一線執勤員警能隨時消毒，再者，進入駐地內部人員亦全面採分流管制，避免接觸感染。

台中市警局太平警分局指出，考量員警受理報案或偵訊時安全，7處隊所特別針在受理案件區辦公桌上加裝ㄇ字型「透明壓克力板」，阻絕員警與潛在性高風險族群接觸風險，並隔絕飛沫傳染，基層員警說「有了這層防護，安心多了。」

初次來洽公民眾瞭解警方設置「透明壓克力板」用意後均表示，感受到警方對於防疫的用心，一整套的防疫SOP流程，比自己在家做的消毒工作還嚴謹，為避免直接飛沫傳染，這做法確實讓他們安心多了。