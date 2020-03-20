居家隔離男子「失聯」警方四處尋找 他在家睡大頭覺

嘉義市一名居家隔離男子昨晚「失聯」，警方獲報到他住處查看，發現屋內亮燈丶大門深鎖，經半個多小時尋訪丶連繫，男子終於回電表示在家中睡覺丶手機沒電，員警到場確認拍照他還開心「比YA」，也讓查訪員警鬆了一口氣。

嘉義市警方昨天晚上7時許接獲通知，請協助聯繫確認某居家隔離、檢疫男子，因該男子手機失聯也無法定位所在位置，轄區派出所員警不敢輕忽，立即到男子住處查看。

員警到場發現男子住處屋內亮燈但大門深鎖，但不斷敲門都沒人回應，鄰居表示男子獨居丶沒有見他出門，警方不敢大意，先在他住處附近查訪，約30分鐘後才接獲男子回電，表示他在家中睡覺，員警立即趕赴他住處，男子穿著睡衣丶下半身圍著睡袍，一臉慵懶睡意出來應門，表示睡著了、手機剛好沒電才會失聯。

員警確認該隔離男子未離開住宅後，提醒他應隨時保持聯繫丶手機不得關機，並要求拍照佐證向上回報，男子立即開心和承辦員警合影留念，也讓承辦員警哭笑不得，直言 「他在家裡睡覺、大家緊張不已」 但確認沒有外出，終於鬆了一口氣。