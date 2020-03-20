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男子半夜起床開車上西濱快速公路 自撞頭顱破裂慘死
嘉義縣西濱快速公路布袋鎮路段，凌晨發生轎車自撞車禍，男駕駛噴飛車外慘死，警方調查，住台南官田26歲余姓男子，貨運行司機，頭顱破裂當場死亡，未酒駕，死者妻子指稱，丈夫半夜不知何故駕車出門，希望檢警查明死因；布袋警分局已報檢察官勘驗。
警方說，現場無煞車痕，余姓男子半夜從住家台南官田開車外出，上西濱快速公路往北，行經布袋路段，疑車速快，撞上槽化線路口分隔島Ｔ霸，撞擊猛烈，車體扭曲變成廢體，車子零件散落四處，余姓男子噴飛10公尺外，頭顱破裂當場死亡。
警方抽血檢測無酒精反應，死者未帶證件，警方根據車牌通知死者妻子指證，余妻說，不知何故，丈夫半夜開車出門，希望檢警調丈夫手機通聯紀錄，查明死因；警方調查死者自撞未酒駕，也無外力撞擊，將由檢察官指揮查辦。
這起發生在西濱快速公路273公里布袋鎮二交流道路段，轎車自撞車禍，消防救護人員抵達現場，發現轎車撞成一堆廢鐵，怵目驚心，男駕駛噴出車外無生命跡象。
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