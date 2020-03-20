婦人飲酒騎車上路 自摔魂斷關渡橋

關渡橋今天凌晨發生一起死亡意外，1名越南裔婦人酒後騎車，在行經關渡橋下橋引道往淡水方向時，突然摔車，導致她當場飛了出去，卻又不幸因頭部撞擊路緣水泥，頭部出血嚴重，經送醫急救後仍宣告不治，警方則表示事故原因還有待釐清。

酒後騎車自摔身亡的越南裔阮姓婦人（47歲），今天凌晨1時許，騎機車從八里經關渡橋要往淡水方向時，被民眾目擊她正要進入下橋引道，卻突然摔車，阮婦則當場飛了出去，隨即倒在路旁一動不動，民眾上前協助時，才驚覺婦人因頭部撞擊水泥，血流滿地。

救護人員將阮婦緊急送往淡水馬偕醫院急救，但仍在半小時後因傷勢過重宣告不治，警方則透過院方抽血、血液酒測換算發現，阮婦酒測值嚴重超標，意外發生當下應該是酩酊大醉的狀況，卻違規騎車上路。

警方表示，現場沒有監視器拍攝，但根據目擊者說詞，以及現場跡證研判，阮姓婦人應為酒後騎車，不勝酒力自摔，並且因安全帽未確實扣妥，才會在意外發生當下安全帽飛出，頭部重摔傷重身亡，但詳細車禍原因仍有待釐清。