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老翁騎車出門搭車返家 被「遺忘」的機車警方尋回

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
老翁騎車出門忘了機車停放位置，警方熱心幫忙找回。圖／竹南警分局提供
老翁騎車出門忘了機車停放位置，警方熱心幫忙找回。圖／竹南警分局提供

苗栗縣69歲蘇姓老翁騎機車出門，但後來忘了把機車停在何處，只好搭計乘車返回後龍鎮住家，警方最近接到老翁妻子報案，警方調閱路口監視器畫面，找到載老翁返家的計程車，循線終於在頭屋鄉的一處宮廟附近找到被老翁「遺忘」的機車。

竹南警分局大山派出所副所長黃儀聖、警員陳岳志最近受理一名婦人到派出所報案，表示丈夫騎的重機車遺失，處理員警到婦人家中詢問蘇姓老翁，但他只記得前一天有騎車出門，但忘記機車停在那裡。

因為老翁沒辦法清楚表達外出後行經的路線，員警只能根據他返家時間調閱沿線監視器，終於找到載送老翁返家的計程車司機，司機表示前一天在頭屋鄉一間宮廟附近載送蘇姓老翁回後龍鎮住家，老翁應是將機車停在宮廟附近。

員警聯繫當地派出所協助，終於找到「遺失」的機車，因老翁有失智現象，不宜再使用機車，員警隨後通知老翁的兒子將機車取回，老翁家人對員警熱心幫忙一再稱謝。

竹南分局提醒民眾，如發現長輩出現失智退化影響駕駛行為，應避免再讓對方有駕駛行為，以維護自身及他人安全；此外也呼籲停好機車離開時，應隨時注意將龍頭鎖上並轉鑰匙拔起，以免遭竊。

老翁 失智

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