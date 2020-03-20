高雄捷運驚傳女大生跳軌！當場斷魂慘死

高雄捷運昨天深夜驚傳女子跳軌身亡！捷運保全目擊21歲黃姓女大學生站在捷運世運站南下月台，見列車進站，隨即跳入軌道，當場被列車輾斃。據了解，黃女患憂鬱症，警方初判為輕生案件，將報請檢察官相驗，釐清案情。

捷運警察隊今天凌晨接獲高雄捷運公司行控中心通報，稱世運站有民眾跳軌。警、消人員獲報趕抵，但女子明顯死亡，警方隨即拉起封鎖線。

警方釐清身分，確認跳軌死者是21歲黃姓女大學生。據目擊的保全表示，女子在列車進站時，猛然跳入軌道，列車剎車不及，當場輾斃女子。全案目前由警方報請橋頭地檢署相驗。

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