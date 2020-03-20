聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄捷運驚傳女大生跳軌！當場斷魂慘死
高雄捷運昨天深夜驚傳女子跳軌身亡！捷運保全目擊21歲黃姓女大學生站在捷運世運站南下月台，見列車進站，隨即跳入軌道，當場被列車輾斃。據了解，黃女患憂鬱症，警方初判為輕生案件，將報請檢察官相驗，釐清案情。
捷運警察隊今天凌晨接獲高雄捷運公司行控中心通報，稱世運站有民眾跳軌。警、消人員獲報趕抵，但女子明顯死亡，警方隨即拉起封鎖線。
警方釐清身分，確認跳軌死者是21歲黃姓女大學生。據目擊的保全表示，女子在列車進站時，猛然跳入軌道，列車剎車不及，當場輾斃女子。全案目前由警方報請橋頭地檢署相驗。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言