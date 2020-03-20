高捷收班前意外事故 世運站女學生落軌身亡

高雄捷運世運站今天凌晨發生一起女學生落軌，卡在南下列車底盤下，警方與消防局據報到場處理，女子已明顯死亡，將報請檢察官相驗，調查釐清原因。

高雄市警察局捷運警察隊與轄區高市楠梓警分局初步調查，這名女學生凌晨零時許在高捷世運站不明原因落軌，一列來自捷運南岡山站南下列車發現時緊急剎車，但女學生已卡在底盤下，明顯死亡。

事發後，警方與捷運公司人員合力將女學生遺體抬上月台處置，封鎖現場處理採證等後續事宜，高捷末班車也只行駛至前一站左營站，站務人員協助少數旅客轉乘。

警方除調閱月台上相關監視器調查釐清女學生落軌原因，也報請檢察官相驗。

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