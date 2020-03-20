高雄林園姊弟1死1傷縱火案 涉案堂哥躲回家被捕

高雄市林園區北汕路透天樓房3月5日凌晨發生縱火火警，造成當時睡2樓的王姓姊弟1死1傷。昨天傍晚警方就在這對姊弟的堂哥家，逮捕涉案的堂哥。據了解，這對姊弟的堂哥王姓男子，疑不滿與堂弟互控傷害，認為被打還吃官司遭起訴，才在3月5日法院將首次開庭審理當天涉嫌縱火，全案今天將依殺人罪嫌移送法辦。

高雄市林園區北汕路153巷火警，發生在3月5日凌晨3點多，當時王姓女子（48歲）的臥室遭直接引燃汽油瓶，王女熟睡中逃生不及，燒成焦屍，弟弟（40歲）遭燒傷，跳樓逃生獲救，仍在國軍高雄總醫院左營分院治療中。

火警發生後，警、消勘查火場，發現王姓姊弟家的2樓前、後陽台，疑都遭人放置多瓶汽油，才朝縱火致人傷亡的方向調查可疑縱火對象，發現住王姓姊弟隔壁的堂哥王姓男子（50歲），與受傷的弟弟因互控傷害，2人都遭檢方起訴，火警發生當天正是法庭首次開庭審理2人的傷害案，不料，王宅就遭縱火，案發後王姓姊弟的堂哥又不知去向，檢警消才懷疑王姓男子涉案，追查他的去向。

警方蒐尋王姓男子下落，懷疑王可能仍藏匿林園汕尾地區，警方多次去王姓男子住處查詢， 發覺王姓男子的房間所吊掛的衣服有變動過，懷疑這半個月來，王曾經回過家。昨天傍晚5點多，警方再度藉故去王家，發現王躲上2樓，才逮捕他到案。

據了解，王姓男子自認為自己是被打的受害人，但被打還被起訴，因而起殺機，便買汽油分裝多瓶，攀爬到堂弟妹家，在前後陽台涉嫌放置汽油瓶，3月5日凌晨，點著後陽台的汽油，致堂弟妹1死1傷。全案由高雄市警林園分局依殺人罪嫌移送法辦。