車禍孕妻一屍兩命、罹癌夫也走了 撞人的今判11月

新北市一名罹癌的蕭姓男子去年6月在路邊撿到3000元，返家後載著孕妻送派出所招領，未料途中車禍，妻子「一屍兩命」，他傷心欲絕又忙著辦理後事，忘記招領一事，遭警方依侵占罪送辦；他去年9月獲台北地檢署認定是一時疏忽不起訴後，沒多久時間也離世，而撞死其妻小的吳姓男子則因涉犯過失致死罪，今天被新北地院判刑11月。

檢警調查，今年6月13日，一名家住新北市蘆洲區蕭姓男子，因罹患口腔癌開車前往台大醫院就診，將車子停放在台大兒童醫院地下室，看診完準備離去，在自動繳款機附近撿到3000元。

蕭男心想孕妻在家無人照顧，但又怕失主找不到錢，便先將錢放到身上，匆匆開車回家。當天下午，蕭騎摩托車載著孕妻前往住處附近派出所，欲將錢交給警察招領，卻在途中發生車禍，妻子與肚子裡的胎兒不幸都離開人世。

蕭男傷心欲絕地辦理後事，放在口袋裡的3000元便忘記拿去派出所。但另一頭遺失錢的蔡姓婦人已向警方報案，警方調閱停車場監視畫面後鎖定蕭男配合調查。

6月15日，中正一分局通知蕭男到案說明，他當下才想起來沒把3000元送交到派出所，馬上表示是自己疏失並把錢交給警員。仍依侵占罪函送法辦。

檢察官開庭時，蕭表示當天準備去報案時，在路途中發生車禍，妻子及胎兒都離世，他忙著辦理後事才會忘記送交遺失物；他當庭出示病歷資料及妻子的相驗屍體證明書佐證，並對蔡姓婦人表達歉意，終獲檢察官認定是一時疏忽，全案偵結不起訴。

另一方面，超車不慎撞死蕭男妻小的吳姓男子因過失致死罪被新北地檢署起訴，他犯後坦承，沒有前科，法院審酌他未與被害人家屬達成和解，量刑11月。