綠島之星1號沉船 暫無漏油

聯合報 / 記者徐白櫻羅紹平／高雄報導
「綠島之星1號」客輪因不明原因發生沉船，所幸船上沒有人，監測也無漏油跡象。 圖／海巡署提供
「綠島之星1號」客輪因不明原因發生沉船，所幸船上沒有人，監測也無漏油跡象。 圖／海巡署提供

綠島之星1號」 客輪停靠高雄旗津漁港，前天下午突然傾斜下沉，海巡署人員見狀前往救援，所幸船上無人受困，昨天會同民間工作船拉起攔油索預防沉船漏油。高市府海洋局表示，經由委外工作船「日裕3號」持續監測，客輪無漏油跡象，會協助船主進行後續拖吊事宜。

綠島之星1號原是台灣、綠島兩地客輪，3年前由台東原船主轉售，目前未參與台東離島航運。台東龍鴻航業公司董事長田貴寶指出，綠島之星1號3年前就轉手台南市的海鯨造船公司，未再參與台東與綠島客運業務，這次沉船與龍鴻無關。田貴寶說，海鯨公司負責人還欠他購船餘款，雙方正打官司中。

「綠島之星1號」客輪因不明原因下沉，海巡署人員見狀前往救援。 圖／海巡署提供
「綠島之星1號」客輪因不明原因下沉，海巡署人員見狀前往救援。 圖／海巡署提供

綠島之星1號18日從高雄旗津大汕頭漁港由引水拖船拉到旗津漁港停泊，下午3點55分，海巡署南部分署第五岸巡隊旗后安檢所人員目測發現船身疑似傾斜，派員走近發現船尾進水且持續下沉，通報高雄市府海洋局、港務警察、高雄港務分公司及船公司等單位人員緊急處理。

海巡署第五岸巡隊表示，客輪尾端大量進水，所幸沒有人員受困沉船，海巡人員配合海洋局工作船「日裕3號」拉設攔油索，預先控制漏油範圍。市府海洋局表示，監測結果顯示，綠島之星1號暫無漏油跡象。

綠島 海巡署 台東

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