提領醫藥費卻不懂操作提款機 員警拯救靦腆阿嬤

高雄宋姓阿嬤因為罹患慢性病要就醫回診，到郵局提領戶頭內現金，但苦於年紀大不懂得如何使用提款機提領，著急的原地徘徊，看見巡邏員警經過，又不好意思開口要求幫忙，幸好警方看到阿嬤靦腆為難樣子，上前幫助為她解難。

警方表示，高雄市警察局三民二分局鼎山派出所翁姓巡佐、林姓員警，14日上午巡邏時，在正忠路上的郵局見到宋姓老婦（70歲）在郵局前徘徊。

員警瞥見宋婦一眼，但宋隨即轉身對著提款機，似是要操作。但宋行為異常引起翁員注意，主動上前關心，宋婦靦腆的笑稱，因為之前都是去郵局櫃台提領現金，但忘記當天是周六，她又不會操作提款機，本想求助警方，但又羞於開口，因此不斷在原地乾著急。