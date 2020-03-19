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不忍防疫期間善心團體收手 她發600便當給街友
18年前嫁來台彎的越籍配偶朱品臻，多年前因病走過鬼門關，發願康復後要盡力幫助他人，後來透過投資、開店理財，在台越兩地持續行善；近期因受新冠肺炎疫情影響，她發現許多慈善團體不敢上街行善，弱勢團體間接受影響，今天下午集結好友到台北市萬華區的艋舺公園發放愛心便當。
今天下午4時許，朱品臻與藝人劉尚謙等好友，準備600份便當、水果、茶葉蛋及礦泉水，到台北市萬華區的艋舺公園發送給弱勢人士，還不到正式發送物資時間，現場就出現大批排隊人潮。
朱品臻說，近期因受新冠肺炎疫情影響，許多慈善團體都減少舉辦善心活動，不敢上街幫助弱勢，導致弱勢族群間接受影響；她有感於街友是社會底層族群，最需要他人幫助，故特別在今天上街送愛心。
今年39歲的朱品臻，18年前嫁到台灣，原本只是家庭主婦，10年前因腦水腫、肺積水住進加護病房，情況連醫生都不樂觀；她發願若能撿回一命，「挺過就要做善事」，病情意外痊癒後，她靠開店、投資累積財富，將每個月收入的3成捐出做公益。
除了在越南家鄉造橋鋪路、送米、找醫生下鄉義診，她也在台灣幫助因公受傷的外籍移工，多年下來已捐出千萬元，多達4萬餘人受惠，去年接受媒體採訪時，她更期望能成立慈善協會，幫助更多弱勢族群。今天陪同朱發送物資的藝人劉尚謙說，多年前就認識朱品臻，敬佩她長期致力於公益，於是特地來幫忙。
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