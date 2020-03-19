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「岡山人徵才」應徵會計助理差點淪詐騙共犯

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄市林姓女子前年在「岡山人徵才」應徵會計助理一職，被要求提供帳戶，沒想到卻淪為詐騙集團犯案工具。記者賴郁薇／攝影
高雄市林姓女子前年在「岡山人徵才」應徵會計助理一職，被要求提供帳戶，沒想到卻淪為詐騙集團犯案工具。記者賴郁薇／攝影

高雄市林姓女子前年在「岡山人徵才」社群中，發現有會計助理徵才訊息，她不知是詐騙集團聯繫，誤信該公司主要辦理機車貸款、3C產品分期付款，提供帳戶供公司匯款。結果淪為詐騙集團共犯，遭檢警查獲。橋頭地院法官認為林女是求職受騙，判她無罪，仍可上訴。

林女前年應徵時，對方聲稱要她提供帳戶，屆時，公司財務部會匯款，再由她將錢提領出來，交給機車行的會計小姐，就能得到月薪3萬元報酬。林女當下上網查詢，發現確實有這家公司，但她仍不敢大意，跟男友討論說「公司有登記統編，應該不是詐騙的吧」，之後翻拍存摺帳戶給應徵窗口。沒想到，林女再三小心，仍落入詐騙求職圈套。

詐騙集團取得林女的帳戶後，分工打電話給鎖定好的目標張姓女子，冒充張女舅媽謊稱要買房、急需借10萬元周轉，之後又食髓知味，陸續佯裝成張女親友行騙，害張被騙50萬元。接著，詐騙集團指示林女到ATM提錢後，到高雄火車站面交款項給特定人士。

張女發現受騙後報警，檢警循線追查逮到林女。檢方起訴指出，林女明知道詐騙集團為掩飾不法行徑，常利用他人金融帳戶掩人耳目，林女卻還是將存摺封面拍照後傳送給詐騙集團成員，涉嫌共犯3人以上詐欺取財、洗錢防治法、組織犯罪防制條例等。

然而，林女到案坦承曾透過臉書找到會計助理徵才訊息，並與應徵窗口聯繫，雙方約定好工作內容跟薪資後，就將存摺封面翻拍，傳給暱稱為「審核部」的對口，但堅決否認共犯詐欺。林女辯稱，「我不知道他們是詐騙集團」。

橋頭地院調閱林女應徵相關對話紀錄，發現她確實有提供工作經歷給對方，經窗口回覆「等待人事通知」後，林女還有詢問是否需要面試，對方則要她等待安排通知，並告知薪資部分將再由財務確認，之後就有「審核部」來訊息，要求林女提供帳戶資料。

法官調查又發現，林女應徵工作後，不僅曾上網搜尋公司背景，查到公司地址、統一編號後，還謹慎問男友說「像公司有登記統編，應該不是詐騙的吧」。法官認為，林女自稱因求職受騙才會交付帳戶一說詞，並非完全沒有憑據，依檢察官所舉證據，僅能證明林女將帳戶交給詐騙集團，但不能證明林女有參與犯罪犯意。

橋頭地院審結，認為不能排除林女是求職受騙，判她無罪，可上訴。

詐騙集團 求職

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