勤洗手防疫 刑事Bear俏女警示範夯舞
南韓夯曲Any Song引發台灣醫界風潮後，近日又帶起警界流行。刑事局今天派出吉祥物「刑事Bear」挑戰熱舞並結合洗手7字訣，台北市警察局則由兩名俏麗女警示範如何洗手防疫。
為讓民眾瞭解勤洗手有助防疫，刑事局臉書官網「CIB局長室」今天推出「刑事Bear」大跳Any Song洗手舞的趣味影片，搭配「刑警鴿弟」和特勤菜鳥一起大跳潮舞，同時結合洗手7字訣和漫畫字幕，邀民眾一起「洗手手Challenge」。
此外，「刑事Bear」在影片最後還呼籲民眾，在防疫期間不要亂傳假消息，以免誤觸法令。
刑事局表示，希望透過網路流行的語言向民眾宣導防疫訊息。
市警局臉書官網「台北波麗士」則是派出兩名俏麗女警表演「洗手Any Song」熱舞，提醒民眾防疫期間要勤洗手以保護自己，教大家「內、外、夾、弓、大、立、腕」洗手7步驟，防疫從自身做起，歡樂洗手，保護自己也愛護他人，獲得近百名網友留言響應。
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