勤洗手防疫 刑事Bear俏女警示範夯舞

「我們可能正吃著被剝削勞工捕撈到的海鮮！」環團綠色和平19日公佈「公諸漁事」調查報告，調查專案主任陳珮瑜指出，歐盟雖已解除台灣的漁業黃牌警告，但遠洋漁船上的勞工人權依然低落，包括工作時數最長達連續36小時、登船工作前先被收取一筆保證金，以及脅迫其從事非法漁捕等。

2020-03-19 16:09