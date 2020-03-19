警署超前部署演練異地辦公 全國警下週跟進

因應新冠肺炎疫情，警政署今天超前部署前往警察專科學校進行異地辦公實地演練，規劃副署長和各單位副主管、人員待命分流辦公，同時要求全國警察機關下週完成異地辦公演練。

警政署今天發布新聞稿表示，為配合行政院訂頒「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情人力運用及辦公場所應變措施指導原則」，近期由署長陳家欽密集主持應變會議及擬定異地辦公機制，並於今天下午分組派員前往警專完成實地演練。

當啟動異地辦公作業時，警政署說，相關人員均可立即進駐，且透過網路等方式進行異地資訊交換，讓所有警政勤業務如常運作。

警政署指出，署內異地辦公機制以提前部署、預為因應為原則，並規劃副署長1人、署內各單位副主管及各單位作業人員待命分流辦公；同時，為維持正常運作，相關資訊、後勤單位日前已就異地辦公場所、事務機具、資訊電腦設備等，派員先期規劃測試，且都已整備完備。

針對居家辦公人員部分，警政署說，已排定實施相關訓練，使用符合資訊安全的軟體和電子郵件系統，規劃同仁可從家中連至署內郵件系統處理公務，不因疫情因素而停止機關運作，也兼顧資安管控。

警政署指出，關於全國各警察機關也要求於23至27日完成實施異地辦公演練，並做好各項防疫工作，以確保同仁及民眾健康。

為提升防疫期間員警值勤安全，警政署表示，陳家欽除日前向中央流行疫情中心爭取配發警員口罩外，近期又指示緊急採購防護鏡、隔離衣等防護裝備，且已陸續撥發給各警察機關所屬防疫人員使用，務必做好自我防疫保護及落實自我健康狀況管理。