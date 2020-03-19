遠洋漁工人權低落 工時長達36小時

「我們可能正吃著被剝削勞工捕撈到的海鮮！」環團綠色和平19日公佈「公諸漁事」調查報告，調查專案主任陳珮瑜指出，歐盟雖已解除台灣的漁業黃牌警告，但遠洋漁船上的勞工人權依然低落，包括工作時數最長達連續36小時、登船工作前先被收取一筆保證金，以及脅迫其從事非法漁捕等。

漁工人權低落

台灣是全球漁業強權之一，擁有超過1100艘遠洋漁船與數百艘的權宜船，台灣企業豐群水產更是世界第一的鮪魚供應商，每年營收高達台幣450億。綠色和平遠洋漁業專案主任陳珮瑜指出：「在接觸10多名漁工後發現，竟有人最長工作連續36個小時，還有上船工作被收取保證金及手續費等情況。」

「許多遠洋漁工無拿到合約影本，求償無門。」陳珮瑜表示，許多大型船隻會到遠洋與漁船進行接觸，提供日常補給品，延長漁工在船上工作的時間，「最長達到數年。」還有在海上進行漁獲轉移、運送非法勞工至小型漁船上等情事，以規避法律約束。

非法捕撈鯊魚

陳珮瑜補充，經查訪後曾有許多漁工向她透漏：「我們有魚翅獎金，捕撈鯊魚後會將他們的魚鰭割下來，再把牠們丟回海裡。」她直言，歐盟之前曾針對台灣猖獗的非法漁業提出黃牌警告，政府祭出多項改革及修法後才使歐盟將其撤除，但非法漁業的情況還是很盛行，「政府並沒有完全落實監測。」

除非法捕撈外還有外籍漁工的薪水只有本土移工的一半等狀況發生，她呼籲，政府應廢除境外聘僱制度，將台灣漁船上的移工納入勞基法的保障對象，「改善強迫勞動，才能遏止非法漁業。」並增派員工落實對漁船的漁獲調查，以及要求具有影響力的水產企業提出更透明的供應鏈報告。

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