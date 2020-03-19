快訊

沒收到口罩預購繳費通知？教你怎麼查詢帳號、繳費方法

陳時中最憂心個案感染源 已鎖定美國家人不排除驗抗體

嘉義縣消防局嘉太分隊落成啟用 提升救護能量

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣消防局第二大隊嘉太分隊，上午舉行廳舍落成啟用暨消防車、救護車捐贈典禮，翁縣長等來賓焚香祝禱，祈求消防人車進駐，救災救護勤務平安順利。圖／縣府提供　
嘉義縣消防局第二大隊嘉太分隊，上午舉行廳舍落成啟用暨消防車、救護車捐贈典禮，翁縣長等來賓焚香祝禱，祈求消防人車進駐，救災救護勤務平安順利。圖／縣府提供　

嘉義縣消防局第二大隊嘉太分隊上午舉行廳舍落成啟用暨消防車、救護車捐贈典禮，新建辦公大樓4層鋼筋混凝土構造物，鄰近太保市嘉太工業區，保障工業區及社區居民生命財產安全。

新建大樓主體採工業建築風格，外觀宏偉大氣，基地面積約392坪，建造經費3100萬元；在地企業秉持取之社會，用之社會精神，得知嘉太分隊急需車輛設備，透過太保義消顧問團長涂南昌、義消分隊長葉國財，捐贈一般型消防車850萬元及小型消防車，278萬元救護車1輛，以及7萬元災情勘查車1輛。

縣長翁章梁代表受贈，回贈感謝狀及模型車，感謝穎杰鑄造工業公司董事長涂美華、呂東實業公司董事長蔡瑞賜，以及南良集團董事蕭登波；捐贈企業家希望拋磚引玉，關注消防車輛裝備器材充實。

翁章梁說，嘉太分隊成立經多人努力才能啟用，包含土地取得、向中央爭取經費、各界捐助物資設備，代表大家重視消防弟兄及民眾生命財產安全，感謝大家提升救護能量。

落成典禮由縣長翁章梁、議長張明達、副議長陳怡岳、太保市長黃榮利、議員林緗亭、戴光宗、黃榮俊、詹琬蓁、賴瓊如、楊秀琴、消防局長呂清海，義消總隊總幹事呂文正共同剪綵揭牌；各鄉鎮市義消及太保市各界代表出席觀禮祝賀，縣長翁章梁等來賓焚香祝禱，祈求消防人車進駐，救災救護勤務平安順利。

嘉義縣消防局第二大隊嘉太分隊，上午舉行廳舍落成啟用暨消防車、救護車捐贈典禮。圖／縣府提供　
嘉義縣消防局第二大隊嘉太分隊，上午舉行廳舍落成啟用暨消防車、救護車捐贈典禮。圖／縣府提供　
嘉義縣長翁章梁（左二）代表受贈，回贈感謝狀及模型車，感謝捐贈企業家。圖／縣府提供
嘉義縣長翁章梁（左二）代表受贈，回贈感謝狀及模型車，感謝捐贈企業家。圖／縣府提供
嘉義縣消防局第二大隊嘉太分隊，上午舉行廳舍落成啟用暨消防車、救護車捐贈典禮。圖／縣府提供　
嘉義縣消防局第二大隊嘉太分隊，上午舉行廳舍落成啟用暨消防車、救護車捐贈典禮。圖／縣府提供　

翁章梁 救護車

延伸閱讀

影／雲嘉南旅遊安全宣導周 童趣布袋戲偶吸引小學生

翁章梁呼籲中央 展延身心障礙證明半年

全國首創 嘉義縣財稅局查核稅籍結合空拍機

疫情重創故宮營運 國寶館不受影響仍拚明年開工

相關新聞

中科院大樹院區火警 2重傷者加護病房治療

國家中山科學研究院大樹院區昨晚發生火警，4名技術員燒灼傷送醫，其中2人輕傷經包紮後出院，重傷的劉姓男子則緊急開刀救治，與...

走出KTV被砍到肚破腸流 他小腸切除140公分才撿回一命

桃園陳姓男子為向王姓友人尋仇，找來邱姓同夥等10多人，趁王凌晨走出KTV大門一湧而上，拿西瓜刀、開山刀瘋狂猛砍，造成王腸...

綠島之星1號沈船 高市府海洋局：無漏油危機

「綠島之星1號」昨天下午在高雄旗津漁港傾斜下沉，海巡署人員前往救援，並拉起攔油索預防漏油。高雄市府海洋局表示，經由委外工...

謊稱「從日本回來」這樣很好玩嗎？男子被警方帶回偵辦

宜蘭游姓男子今天搭乘國道客運前往台北，正當服務員在車上要幫他繫安全帶時，竟向服務員表示昨天剛從日本回來，嚇壞所有乘客火速...

北市失智老翁迷途30公里 徒步至少6小時流浪到淡水

1名七旬老翁日前搖搖擺擺低頭獨行在夜間仍然車水馬龍的新北市淡金公路，時而腳步踉蹌闖進車道，險象環生，用路人見狀連忙報案。...

影／送報員撞攤商招牌 一斷片失憶一違法設攤統統開罰

台中市梁姓男子在南區忠孝夜市擺攤賣小吃，他在上月底欲開店前發現，攤位前的廣告招牌遭人破壞，因此報警，警方透過監視器，發現...

1歲女失去呼吸母焦急致電 消防值勤員指導從鬼門關救回

屏東縣政府消防局於3月14日晚上8時接獲報案，1名1歲女童在母親餵奶時，突然沒有呼吸，女童母親嚇得緊急撥打119求救，當...

出師不利！金門海巡隊新艇首度出勤遭陸船衝撞受損

海巡署艦隊分署第九（金門）海巡隊的CP-1022艇在3月16日才正式投入海上巡緝的工作，沒想到首日出勤就出師不利，在協同...

三重阿嬤買不到口罩還搞丟單車 結局竟因人車鬧雙胞

新北市三重區1名張姓阿嬤，日前騎著心愛的腳踏車去藥局排隊買口罩，結果不但口罩沒排到，連「愛車」也不見了。警方獲報展開調查...

高雄港區客輪沉沒 幸船上無人未有傷亡

客輪綠島之星1號昨從高雄旗津大汕頭漁港，由引水拖船拉到旗津漁港停泊，但在下午4點時，卻因不明原因傳出在旗津港區沉沒，這起...

新北家防中心統計 去年家暴女性受害人6倍於男性

新北市家防中心統計，去年婚姻暴力通報案件數為1萬1332件，其中女性受害人9651件，占85.17%，男性受害人1681...

郵差急報案「800個口罩不見」 警比照「重大刑案」不到一小時尋回

新冠肺炎疫情吃緊，口罩仍是搶手貨，台中一名郵差跑進派出所報案說，要運送的800個口罩不見，清水警立即追查，迅速找到拾獲800...

熱門新聞

妙齡女遭殺害棄屍深山 母拭淚：去買消夜就沒回來了

女子疑在三峽遭男友槍殺 扔下山坡任其曝屍荒野

大陸坐牢23年出獄…男搭機返台家屬不收 警局門口等整晚

影／混凝土車碰撞機車逃逸 騎士疑倒地遭輾爆頭亡

北部印尼籍失聯移工發燒就醫 快篩前刻落跑警追人中

女遭槍殺棄屍山區 八德槍擊案女再爆：因知情才被打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。