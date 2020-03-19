嘉義縣消防局嘉太分隊落成啟用 提升救護能量
嘉義縣消防局第二大隊嘉太分隊上午舉行廳舍落成啟用暨消防車、救護車捐贈典禮，新建辦公大樓4層鋼筋混凝土構造物，鄰近太保市嘉太工業區，保障工業區及社區居民生命財產安全。
新建大樓主體採工業建築風格，外觀宏偉大氣，基地面積約392坪，建造經費3100萬元；在地企業秉持取之社會，用之社會精神，得知嘉太分隊急需車輛設備，透過太保義消顧問團長涂南昌、義消分隊長葉國財，捐贈一般型消防車850萬元及小型消防車，278萬元救護車1輛，以及7萬元災情勘查車1輛。
縣長翁章梁代表受贈，回贈感謝狀及模型車，感謝穎杰鑄造工業公司董事長涂美華、呂東實業公司董事長蔡瑞賜，以及南良集團董事蕭登波；捐贈企業家希望拋磚引玉，關注消防車輛裝備器材充實。
翁章梁說，嘉太分隊成立經多人努力才能啟用，包含土地取得、向中央爭取經費、各界捐助物資設備，代表大家重視消防弟兄及民眾生命財產安全，感謝大家提升救護能量。
落成典禮由縣長翁章梁、議長張明達、副議長陳怡岳、太保市長黃榮利、議員林緗亭、戴光宗、黃榮俊、詹琬蓁、賴瓊如、楊秀琴、消防局長呂清海，義消總隊總幹事呂文正共同剪綵揭牌；各鄉鎮市義消及太保市各界代表出席觀禮祝賀，縣長翁章梁等來賓焚香祝禱，祈求消防人車進駐，救災救護勤務平安順利。
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