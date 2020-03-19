謊稱「從日本回來」這樣很好玩嗎？男子被警方帶回偵辦

宜蘭游姓男子今天搭乘國道客運前往台北，正當服務員在車上要幫他繫安全帶時，竟向服務員表示昨天剛從日本回來，嚇壞所有乘客火速下車。警方獲報後到場查證，游男無出入境紀錄，也不是居家隔離及檢疫名單，因謊稱假訊息，被帶回以違反社會秩序維護法送辦。

67歲游男上午搭乘葛瑪蘭客運要前往台北，不但向服務員說他剛從日本回來，還說在飛機上時空服員也是這樣幫忙繫安全帶；此語一出，嚇得所有人全部下車，葛瑪蘭客運報警後馬上進行全車消毒，請民眾轉乘別輛車。

宜蘭分局延平所員警到場調查該名男子身分，聯繫勤指中心查證並不是居家隔離或檢疫名單，同時也沒有出入境紀錄，男子謊稱自日本返台，已危害公眾安全，造成不必要恐慌，涉嫌觸犯社維法妨害安寧秩序。