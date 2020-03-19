騎車到一半包包不見 女警機智利用手機定位速找回
新北市警土城分局清水所16日上午9時許，接獲民眾呂姓女子報案稱騎車上班途中，在土城區明德路一段發現包包掉落，回頭找已不見包包蹤影，包包內有重要公司資料，還有個人相關證件，希望能請警方協助尋找。
清水所女警陳姿雅及員警李建麟前往明德路一段周圍搜尋及詢問附近居民有無看到呂女包包，另一名清水所警員吳翊方則於所內協助報案人，吳員突想起呂女手機與包包皆在一起，利用手機定位應可以確認包包目前所在位置。
經查手機定位於土城區金城路一段129巷，吳員立即通報李員及陳員返所至該地點協助尋找，一路跟著定位尋找，最終地點在土城區和平路周遭，李員心想有可能已有人拾獲送至土城派出所，便至土城派出所詢問，果然包包已有熱心人士協助送至派出所，順利幫呂女找回包包。
呂女找回包包時相當感激清水所員警積極熱心協助，員警也合作無間在短時間就找到當事人掉落的咖啡色包包；土城警也藉此提供民眾，物品若放置在腳踏墊請固定好，確保騎乘過程中不會掉落，以影響用路人行車安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言