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感謝搶救民宅火警 消防小隊長拒收1萬加菜金獲表揚

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
感謝搶救民宅火警，新北市三重消防分隊小隊長黃名揚（右）拒收民眾致贈的1萬元加菜金，今天獲副局長陳崇岳（左）頒獎表揚。圖／消防局提供
感謝搶救民宅火警，新北市三重消防分隊小隊長黃名揚（右）拒收民眾致贈的1萬元加菜金，今天獲副局長陳崇岳（左）頒獎表揚。圖／消防局提供

新北市民為感謝三重消防分隊於今年2月下旬執行搶救住宅火災的辛勞，3月2日親至分隊贈與加菜金1萬元，三重分隊小隊長黃名揚表示救災救護是消防人員的天職，更是應盡的職責，對於民眾的肯定與支持倍感溫暖，致謝後婉拒民眾心意，立即通報該局政風室在案，並向該民眾解釋消防隊救災救護應所當為，也藉機會再度向民眾宣導居家用電用火的安全觀念，民眾則心懷感激新北市消防人員當日辛勞執行救災救護工作。

新北市消防局為表揚同仁廉潔事蹟，並砥礪清廉操守，政風室依拒收餽贈財物的額度遇案辦理公開表揚，今天由副局長陳崇岳親自頒獎，不僅展現消防人員之專業，也表現出廉潔自律精神，並透過內部的行政獎勵機制，讓民眾的感謝之意，化為實質鼓勵及表揚。

消防局政風室主任林三龍表示，在第一線從事救災救護及為民服務的消防人員，其自身的廉潔操守就是建立消防局廉能氛圍最大的助力。藉由公開表揚，除了貫徹消防局長黃德清對所屬同仁廉潔操守的要求，並砥礪其他分隊同仁的榮譽心，同時秉持專業、廉潔、效率、服務之精神，以救災救護及為民服務為首要。

另外，正值防疫期間，消防局特別呼籲民眾，要勤洗手、帶口罩，避免出入群聚場所，做好防疫把關，你我都健康。

口罩 火災

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