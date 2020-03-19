更換淨水廠零件工人不慎溺水 送醫急救宣告不治
自來水公司第十一區管理處八卦山配水中心的淨水廠，昨天下午發生工安意外，工人在更換零件時，疑似零組件鬆脫，自來水大量湧出，王姓工人逃避不及溺水，送醫急救仍宣告不治。
彰化縣政府勞工處長吳蘭梅接受中央社記者訪問時說，王姓工人和另3名工人屬於自來水公司的外包商，意外發生後，勞工處人員以及勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心人員已著手調查，釐清責任歸屬。
彰化縣消防局指出，36歲的王姓工人和其他3名工人為自來水公司的包商，昨天下午前往自來水公司第十一區管理處八卦山配水中心內的淨水廠，王姓工人等人在涵洞內更換零組件時，疑似零件鬆脫，好幾公噸的自來水大量湧出，王姓工人逃避不及溺水。
其他工人見狀，先把水抽出來，再將王姓工人拉出來，打119報案，彰化縣消防局也派出救護車，將王男送往彰化基督教醫院急救，彰基急診室指出，王姓工人抵達醫院前已無呼吸心跳，雙眼、臉部、前胸及腋下有大片瘀傷，上唇、左耳後方有撕裂傷，四肢多處點狀擦傷，經搶救後仍宣告不治。
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