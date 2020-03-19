北市失智老翁迷途30公里 徒步至少6小時流浪到淡水

1名七旬老翁日前搖搖擺擺低頭獨行在夜間仍然車水馬龍的新北市淡金公路，時而腳步踉蹌闖進車道，險象環生，用路人見狀連忙報案。警方獲報將老翁帶回派出所，查出他原來因為失智，竟從北市文山區徒步至少6小時，走了將近30公里流浪到淡水。

警方是在12日晚上8時許接獲報案，淡水警分局水碓派出所警員李翰強與馮玉菁趕抵時，老翁面對詢問非常茫然，滿臉倦容伸手指著自己嘴巴喃喃自語，由於路上車多吵雜，員警好不容易聽出他說：「我要喝水、我要喝水」，連忙帶回派出所安置。

員警看出老翁的狀態是典型的迷途失智老人，他們總是不太理會環境因素，執著於自己想做的事，譬如低著頭朝某個方向或目標持續行走。經耐心詢問身分，好不容易問出姓名，經查是住在北市文山區的73歲鍾姓老翁，家屬當天下午已經通報失蹤協尋，立即聯繫前往淡水相聚。

妻女看見老翁平安無事，激動地不斷向員警道謝。家屬說，老翁晚年失智，平常由家人照顧，通常只會在住家附近走動，當天卻趁家人不注意自行下樓，竟然一路走到淡水。

由於從北市文山區至新北市淡水區，最短距離大約30公里，至少要走6個小時，對於失智老人來說，可能繞了更遠的路、走了更長時間，家人並不明白，雖然過去曾帶他到淡水遊玩，但是家裡和淡水地區並無特殊淵源，不知道老翁為何會執意流浪到淡水，幸好平安無恙，謝謝員警協助。