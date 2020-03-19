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綠島之星1號沈船 高市府海洋局：無漏油危機
「綠島之星1號」昨天下午在高雄旗津漁港傾斜下沉，海巡署人員前往救援，並拉起攔油索預防漏油。高雄市府海洋局表示，經由委外工作船持續監測，客船沒有漏油跡象，會協助船主進行後續沈船拖吊事宜。
綠島之星1號是台灣、綠島兩地客輪，昨從高雄旗津大汕頭漁港由引水拖船拉到旗津漁港停泊。昨天下午3點55分，海巡署南部分署第五岸巡隊旗后安檢所人員目測發現船身疑似傾斜，派員走近發現船尾進水且持續下沉，通報高雄市府海洋局、港務警察、高雄港務分公司及船公司共同處理，所幸沒有人員受困沈船。
海巡人員配合海洋局工作船「日裕3號」拉設攔油索，預先控制漏油範圍。市府海洋局表示，初步監測顯示，綠島之心1 號沒有漏油跡象。
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